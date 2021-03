Assegnati nella notte a Los Angeles – durante una particolare cerimonia, con i vincitori collegati da casa loro in video – i prestigiosi Golden Globe della Hollywood Foreign Press Association, giunti alla 78ma edizione. Come miglior film drammatico è stato premiato Nomadland di Chloé Zhao (premiata anche come miglior regista; ricordiamo che il film ha vinto anche il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia). Nella categoria di miglior film commedia o musicale ha prevalso, invece, Borat – Seguito di film cinema. Venendo alle attrici, nella categoria dei film drammatici ha prevalso Andra Day per The United States vs Billie Holiday mentre tra i film commedia o musicali il premio è andato a Rosamund Pike per I Care a Lot. Tra gli attori, premio postumo a Chadwick Boseman per Ma Rainey’s Black Bottom (film drammatico) e a Sacha Baron Cohen per Borat – Seguito di film cinema. Miglior attrice non protagonista Jodie Foster per The Mauritanian e miglior attore non protagonista Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah. Tra i film di animazione ha prevalso Soul (premiato anche per la colonna sonora) e, tra i titoli non in lingua inglese, Minari di Lee Isaac Chung. Aaron Sorkin si è aggiudicato il premio per la miglior sceneggiatura di Il processo ai Chicago 7. Gloria anche per l’Italia con il riconoscimento a Laura Pausini per la canzone “Io sì” di La vita davanti a sé di Edoardo Ponti.

Passando alle serie Tv, la quarta stagione di The Crown ha vinto tra le serie drammatiche, portando a casa anche i premi per gli attori Emma Corrin, Josh O’Connor e Gillian Anderson. Sul fronte commedia, due Golden Globe a Schitt’s Creek come miglior serie e come miglior attrice (Catherine O’Hara); tra gli attori, il vincitore è stato Jason Sudeikis per il suo ruolo in Ted Lasso. Tra le miniserie e i film per la Tv, trionfo per La regina degli scacchi e per la protagonista Anya Taylor Joy. Miglior attore in una miniserie, Mark Ruffalo per Un volto, due destini – I Know This Much Is True. Concludiamo con i migliori attori non protagonisti nelle serie, miniserie o film Tv: John Boyega (Small Axe) e la già citata Gillian Anderson.

Nella foto, Frances McDormand in Nomadland

Il trailer di Borat – Seguito film cinema (miglior film commedia) e della quarta stagione di The Crown (miglior serie drammatica)