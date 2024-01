Un colpo di fortuna – A coup de chance è il 50° film diretto da Woody Allen, che a 88 anni potrebbe avere concluso con quest’opera realizzata in Francia e in francese la sua formidabile carriera da regista. In realtà Allen non ha escluso di proseguire, anche se è apparso stanco all’idea di inseguire finanziamenti sempre più complicati da mettere insieme per i suoi film. In ogni casO, a quell’età e con 50 film dietro alle spalle è tempo di bilanci, con una classifica di tutti i film della sua carriera, dal primo all’ultimo, secondo il personalissimo parere del sottoscritto: e me lo posso permettere – scusate se rompo la consuetudine giornalistica e uso per una volta la prima persona singolare – perché l’amato Woody è stato uno dei primissimi amori cinematografici, uno di quegli artisti che mi ha fatto innamorare del Cinema al liceo. Se poi dirigerà altri film, riaggiornerò la classifica…

Premessa: a mio modo di vedere la carriera di Woody Allen è divisa tra un prima e un dopo. Il prima, tra inizi negli anni 70 (il periodo del sodalizio con Diane Keaton), ma soprattutto i suoi meravigliosi anni 80, si ferma al 1992 e coincide con il divorzio da Mia Farrow, sua seconda “musa”. In questa fase, in particolare tra il 1977 e il 1992, sforna ogni anno un grande film, a volte un capolavoro, con pochissime eccezioni. Nei trent’anni successivi, invece, inanella parecchie delusioni; anche se qua e là azzecca qualche buon colpo e, raramente, alcuni grandi film. Ovviamente è, ancora una volta, un “gioco”: chi lo fa per primo non si prende troppo sul serio. Ma è anche una sfida a ognuno di voi: se li avete visti tutti, fatevi la vostra classifica.

Antonio Autieri

CAP. 1 – I capolavori

Per il dizionario della Treccani con questo termine si intende innanzi tutto «la migliore in una serie di opere di un artista». Ma ci soccorre il secondo significato: «Opera eccellente in genere». Quindi posso indicare quelli che per me sono i dieci capolavori della carriera di Woody Allen. Soffrendo parecchio nel distinguere soprattutto le prime posizioni…

1. Manhattan (1979)

Un autore televisivo ha una relazione con una minorenne. Finché non incontra una donna più matura (Diane Keaton). Uno dei suoi primi film non comici: una commedia molto profonda sulle relazioni, in parte satira di intellettuali snob che straparlano a vuoto su tutto e in cui le coppie si formano e si disfano, ma anche un personaggio “immorale” e commovente al tempo stesso che fa tesoro dei propri errori. Strepitoso incipit su musiche di Gershwin.

2. Broadway Danny Rose (1984) In un piccolo ristorante di New York un gruppo di vecchi artisti del varietà ricorda i tanti episodi delle rispettive carriere. A un certo punto rievocano la più bella storia di Danny Rose, eccentrico manager artistico di artisti di bassa levatura. Una divertente, arguta e commovente satira del mondo dello spettacolo, con uno strepitoso affiatamento tra Woody – più bravo che mai anche come attore, nel passaggio tra momenti comici e toccanti – e una Mia Farrow in un inedi ruolo di donna spregiudicata ed eccessiva.

3. Crimini e misfatti (1989)

Due storie che si congiungono nel finale: un medico si sente pressato dall’amante che vuole che lasci la moglie per lei, e temendo che le sveli la loro relazione la fa uccidere dal fratello gangster; un regista di documentari, sposato infelicemente, si innamora di una produttrice insidiata dal suo detestabile cognato, autore comico con cui lui è costretto a lavorare. Un film tra i più dolenti e amari del regista, che introduce il tema del “delitto perfetto” e delle domande esistenziali senza risposta. Oltre a Mia Farrow, ci sono anche Martin Landau, Anjelica Huston e Alan Alda.

4. Io e Annie (1977)

Alvy Singer, comico quarantenne, riflette sul suo rapporto con Annie Hall, una giovane aspirante cantante con cui si è lasciato dopo un anno. Il racconto della loro storia, dall’innamoramento alla rottura, e la ricerca delle cause dei problemi che l’hanno originata. Primo film in parte “serio”, anche se ancora parecchio divertente, e ben 4 premi Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura, attrice protagonista per la splendida Diane Keaton.

5. Zelig (1983)

Finto documentario su un uomo vissuto tra la fine degli anni 20 e gli anni 30 del secolo scorso: Leonard Zelig, affetto da una malattia che lo fa trasformare a chi gli è accanto, prendendo i suoi connotati fisici o etnici. Una psichiatra (ovviamente Mia Farrow) si prende a cuore del suo caso e se ne innamora, sfidando chi lo vuole ridurre a fenomeno da baraccone. Tra le vette del suo cinema: geniale, esilarante, profondo. Raramente un autore ha parlato del rischio del conformismo e dell’appiattimento sugli altri come reazione a un desiderio frustrato di essere amato. E forse raramente Woody Allen ha recitato così bene.

6. La rosa purpurea del Cairo (1985)

Anni 30: Cecilia, donna che sopporta a fatica una vita monotona con un marito odioso, si rifugia nel cinema dove può sognare storie con uomini meravigliosi. Un giorno il protagonista del film che sta rivedendo da giorni, “La rosa purpurea del Cairo”, esce dallo schermo e le propone di fuggire con lui, bloccando il film stesso con gli altri attori che lo aspettano. Altro film geniale, con una soluzione semplice ma originale ed efficacissima. Mia Farrow notevole nel rappresentare questa dolcissima, apparentemente docile ma anche decisa figura femminile. Doppio Jeff Daniels, nei panni del personaggio che esce dallo schermo e del suo attore. Woody stavolta non recita.

7. Radio Days (1987)

Un uomo rivive gli anni della sua infanzia, rievocando le persone della sua famiglia e i personaggi della radio, mezzo mitico e unico negli anni pre-tv, e certi fatti della Storia o della cronaca immortalati dalle onde radiofoniche. Una divertente, nostalgica e commovente immersione in un’epoca lontana ed epica; non solo per chi l’ha vissuta. Woody solo narratore.

8. Amore e guerra (1975)

Ambientato nella Russia di inizio Ottocento. Il protagonista, Boris, racconta le vicissitudini che l’hanno portato alla vigilia della sua esecuzione per un «crimine che non ho commesso». Pavido, è stato costretto ad arruolarsi; poi riesce a sposarsi con l’amata cugina Sonia; infine, con l’arrivo in Russia di Napoleone, è spinto da lei a cercare di assassinarlo… Il più esilarante Woody Allen del periodo comico. Una comicità piena di riflessioni sulla vita e sulla morte che anticipano molti dei suoi temi futuri.

9. La ruota delle meraviglie (2017)

Anni 50, Coney Island (penisola e quartiere newyorchese). La cameriera Ginny vive con il marito Humpty sopra la ruota panoramica del Luna Park: la loro è una complicata vita familiare, e Ginny rimpiange i suoi sogni del passato, quando si cimentava con la carriera di attrice. Si innamora del giovane e fatuo bagnino Mickey, che sogna di scrivere commedie teatrali. Nel frattempo arriva Carolina, figlia del primo matrimonio di Humpty, in fuga dal marito gangster. Un melodramma dai colori accesi (grande lavoro di Storaro) con ottimi interpreti su cui spicca una gigantesca Kate Winslet. Il miglior film della seconda parte della carriera di Woody Allen.

10. Match Point (2005)

A Londra, un giovane arrivista pensa di aver finalmente raggiunto un’ottima posizione sociale avendo sposato, per interesse, la rampolla bruttina di una famiglia ricca e potente . Ma la passione per una giovane e affascinante donna rimetterà tutto in discussione. A un certo punto sembra un remake di Crimini e misfatti, almeno della parte relativa al “delitto”, con protagonisti più giovani. Ma il tono è molto più cinico: ci sarà “castigo”? Altro grande film della seconda parte di carriera di Woody Allen, il migliore tra quelli recenti ambientati nella contemporaneità e in cui si approfondisce il tema del “caso”.

CAP. 2 – I grandi film

La distinzione è soggettiva, ovviamente. Ma pur sotto un gradino, per me, rispetto ai dieci film precedenti, anche questi sono grandi film firmati da Woody Allen.

11. Prendi i soldi e scappa (1969)

Come Zelig, è un falso documentario su un imbranatissimo rapinatore di banche: con interviste ai genitori, moglie e allo stesso protagonista, si ricostruisce la vita di Virgil Starkwell: le sue rapine disastrose, i suoi arresti, le sue evasioni tragicomiche. Un grande film comico, divertente e geniale.

12. Provaci ancora, Sam, regia di Herbert Ross (1972) *

Piccola forzatura: il film non è diretto da Woody Allen, ma è tratto dalla sua omonima opera teatrale ripresa in modo molto fedele. Sam, un critico cinematografico reduce da un divorzio, è spinto dalla coppia di amici Linda e Dick a frequentare altre donne. A dargli consigli sulla sua vita sentimentale c’è il suo idolo Humphrey Bogart, che gli appare spesso. Ma per quanto si sforzi di essere brillante, risulta sempre goffo. Finché non si accorge di provare qualcosa per l’amica Linda. Che dal canto suo… Divertente, brillante, anticipatore di tanti temi dei film successivi anche se in chiave più comica che profonda. Oltre a inaugurare l’accoppiata con Diane Keaton, al cinema (dopo il teatro) e anche nella vita.

13. Un’altra donna (1988)

Una scrittrice prende in affitto un appartamento per potersi concentrare a scrivere. Nella casa accanto c’è lo studio di uno psicanalista, di cui lei può ascoltare i pazienti: le parole di una donna scatenano i ricordi delle sue sofferenze matrimoniali. Un dramma intenso e bergmaniano con le storie di alcuni personaggi che si intersecano. Allen non recita, ma oltre a Mia Farrow lascia spazio a un gruppo di attori straordinari come Gena Rowlands, Ian Holm e Gene Hackman.

14. Alice (1990)

La quarantenne Alice ha tutto (un marito affezionato, due figli, una bella casa a New York) ma non è felice. Cerca consolazione in un amante ma la soluzione gliela darà un medico cinese, quando le darà un’erba che regala l’invisibilità: scoprirà l’ipocrisia delle amiche e i tradimenti del marito e farà una scelta controcorrente. Woody Allen non recita neanche in questo film un po’ dimenticato (con la solita Mia Farrow ci sono William Hurt, Joe Mantegna, Judy Davis, Alec Baldwin e Blythe Danner), ma regala un altro grande ritratto di donna, che finirà per fare scelte coraggiose e controcorrente.

15. Hannah e le sue sorelle (1986)

Tre sorelle a New York e i rispettivi amori contrastati, desideri, fallimenti, tradimenti. Le domande esistenziali si fanno sempre più forti, tra situazioni esilaranti (l’ipocondria del personaggio interpretato da Woody), giudizi arguti emessi da dialoghi e monologhi, tentativi di ricerca religiosa, con i primi accenni di quel cinismo che diventerà – ahinoi – marchio di fabbrica della seconda parte della carriera. Super cast: Mia Farrow, Michael Caine, Dianne Wiest, Max von Sydow, Barbara Hershey, Carrie Fisher, Maureen O’Sullivan.

16. Mariti e mogli (1992)

Ultimo film della coppia Woody Allen–Mia Farrow: dopo il noto scandalo e la rottura tra i due, fece impressione la storia così vicina alla realtà. Il film parla infatti della rottura tra due coniugi (cui all’inizio chiede una mano un’altra coppia di amici in crisi, che poi si rimetteranno insieme), per colpa anche di una ragazzina. Allen stava filmando senza più freni inibitori (mentre la moglie non sapeva)? In ogni caso, gran film anche per via di uno stile a tratti mosso e nervoso, quasi “giovanile”.

17. Blue Jasmine (2013)

Cate Blanchett (premiata con un Oscar e un Golden Glone) è Jasmine, ex star del jet set newyorchese. Vedova di Hal, ricchissimo imprenditore poi incarcerato per frode, si ritrova coi suoi vestiti firmati ma senza un soldo a chiedere ospitalità a Ginger, sorellastra che vive a San Francisco e fa la cassiera. La parabola di una donna, che dopo il crollo economico vede avvicinarsi la catastrofe umana totale. Uno dei film più drammatici del regista, che qui ha anche una inconsueta empatia con la sua protagonista. Come è inconsueto il cast: oltre alla Blanchett, da citare Sally Hawkins e Bobby Cannavale.

18. Ombre e nebbia (1991)

In una città europea – che sembra la Germania degli anni 20 del ’900 – una notte la folla si mobilita alla ricerca di un pericoloso assassino. L’anonimo impiegato Kleinman è costretto, suo malgrado, a unirsi a loro; ma poi viene accusato di essere lui stesso l’assassino, ed è costretto a fuggire per la città dove arriva intanto un circo con i suoi numerosi e curiosi personaggi. Woody Allen, citazionista come non mai (si rifà soprattutto al cinema espressionista tedesco, in particolare M – Il mostro di Düsseldorf), confeziona un film elegante, inquietante e feroce contro le follie delle masse. Strano cast: tra i tanti ci sono John Malkovich, Madonna, Jodie Foster, John Cusack…

19. Accordi e disaccordi (1999)

Altro falso documentario: la storia di Emmet Ray, considerato «il secondo chitarrista jazz più bravo al mondo dopo Django Reinhardt». Ritratto di genio musicale e sregolatezza umana (con vari fallimenti sentimentali), il film è divertente ma con anche con un tono di malinconia generale che ne fa uno dei migliori film del “secondo” Woody Allen. Grandissimo Sean Penn nei panni di Ray, ma ci sono anche Samantha Morton e Uma Thurman.

20. Midnight in Paris (2011)

Owen Wilson è uno sceneggiatore a Parigi tra problemi famigliari e sogni letterari (fidanzata e suoceri sminuiscono il suo desiderio di diventare uno scrittore). A Parigi si ritrova una notte, per magia, trasportato agli anni 20 del secolo scorso, tra scrittori e artisti immortali. Un film leggero e molto divertente, pieno di una grazia raffinata, in cui però rimangono i temi cari all’ultimo Allen: la caducità delle cose, la legge del Caso e l’incomprensibilità della vita. In effetti tutti i personaggi vivono come in una prigione da cui vorrebbero scappare, tutti rimpiangono i bei tempi andati. Ottimo Owen Wilson come protagonista, affiancato tra gli altri da Rachel McAdams e Marion Cotillard.

CAP. 3 – Film interessanti, toccanti, divertenti

Non tutte le ciambelle vengono col buco, ma magari sono comunque buone. I prossimi dieci film non sono film perfetti, ma sono film che ci hanno comunque interrogato, toccato, o anche solo messo di buon umore.

21. Interiors (1978)

Tra Io e Annie e Manhattan, Woody piazza il suo primo film drammatico, decisamente debitore a Ingmar Bergman, di cui il regista è grande ammiratore. Allen, che non compare come attore, dirige un bel cast in cui spiccano le interpreti femminili, come è normale che sia parlando di una donna matura che cade in depressione dopo essere stata abbandonata dal marito e del suo rapporto con le tre figlie. Bello, ma il sospetto che il dramma non sia il suo forte fa subito capolino. Con Diane Keaton, Geraldine Page, Maureen Stapleton e Sam Waterston.

22. Il dittatore dello stato libero di Bananas (1971)

Un giovane imbranato, per far colpo su un’attivista impegnata contro la dittatura nello stato di Bananas, si trova invischiato nelle lotte tra dittatore e rivoluzionari rischiando la pelle ed essendo acclamato a un certo punto nuovo presidente. Ma i suoi guai non sono finiti… Surreale, esilarante, irresistibile: Woody Allen si conferma un genio della comicità, anche se a tratti il suo secondo film comico dopo Prendi i soldi e scappa è un po’ invecchiato.

23. Misterioso omicidio a Manhattan (1993)

Una coppia indaga, con l’aiuto di due amici, sull’improvvisa morte della vicina di casa: sarà stato il marito, così poco addolorato? Giallo comico senza alcuna pretesa se non divertire: è un puro meccanismo di genere, anzi doppio genere: ma i meccanismi del giallo sono rispettati, e diverte non poco: è il film che, dopo la fine della liaison con Mia Farrow, segna il ritorno di Diane Keaton nell’universo alleniano. Ma ci sono anche Alan Alda e Anjelica Huston, già presenti in Crimini e misfatti. Tante le citazioni, soprattutto da Hitchcock, mentre il finale è un omaggio a La signora di Shanghai di Orson Welles.

24. Pallottole su Broadway (1994)

Nella New York alla vigilia della Grande depressione degli anni 30, un giovane commediografo riesce a farsi produrre una sua nuova pièce da un gangster, in cambio di una parte per la sua amante sempre scortata da guardia del corpo. Il giovane artista riesce però anche a ottenere per la parte principale una celebre diva, di cui finisce per infatuarsi. E quando le prove si arenano per problemi con gli attori, saranno preziosi i consigli sul copione della guardia del corpo al soldo del gangster: chi dei due è il vero artista? John Cusack non convince come alter ego di Woody, Dianne Wiest ottenne Golden Globe e Oscar come attrice protagonista, ma la rivelazione fu Chazz Palminteri, nella parte della guardia del corpo ispirata dall’arte.

25. La maledizione dello scorpione di giada (2001)

Un uomo e una donna, che lavorano per la stessa compagnia di assicurazioni, si trovano coinvolti nei casi di furti organizzati da un mago. Funziona l’accoppiata con Helen Hunt in questo nuovo giallo comico, che pure non è mai stato molto amato dalla critica (anche se a Venezia fu accolto bene) e nemmeno dal regista stesso, che avrebbe voluto rifarlo da capo… Ma il divertimento c’è, anche se siamo lontani dai suoi film migliori in questo ambito.

26. Il dormiglione (1973)

Anno 2173: un uomo, Miles Monroe si risveglia dopo 200 anni (era stato ibernato dopo un’operazione chirurgica finita male) e finisce tra i ribelli alla dittatura al potere negli ex Stati Uniti, prendendo anche le sembianze di un robot ed entrando in contatto con una poetessa che prima lo denuncia e poi lo salva. Pieno di gag “fisiche” che ricordano le comiche di Chaplin, ma anche di battute tipicamente alleniane, all’epoca fu un successone. Oggi diverte i fans, che ricordano i bei tempi che furono; gli altri, con moderazione.

27. Stardust Memories (1980)

L’Otto e mezzo di Woody Allen – ci sono citazioni esplicite del film di Fellini, come la sua scena iniziale ripresa in modo comico – ne ripercorre la trama: anche qui c’è un regista in crisi esistenziale. Il pubblico e i produttori si aspettano da lui altri film comici di successo, ma lui punta a realizzare qualcosa di diverso, più concettuale, sulle grandi domande che riguardano la vita. Con le donne non va meglio, confuso tra le tante che hanno o hanno avuto a che fare con lui. Un film in genere trattato male: la critica lo interpretò come film autobiografico e come calco troppo evidente di 8 ½, in ogni caso mal riuscito. E tra gli spettatori molti lo amarono, molti di più lo detestarono. Fu comunque un mezzo fiasco. Visto oggi, è superiore a molti dei suoi film più recenti: qua e là ci sono spunti geniale e soprattutto qui il giovane, energico interprete dei suoi film migliori: Woody Allen.

28. Settembre (1987)

In due giorni di fine estate, in una casa di campagna nel Vermont, con l’arrivo di settembre vengono al pettine tanti nodi esistenziali e sentimentali per un gruppo di persone, vessate da rancori, rimpianti o sensi di colpa. Un film alla Bergman, come già Interiors, girato tutto in unico ambiente (una casa ricostruita in studio a New York): piacque, e piace, molto a pochi; piacque, e piace, poco a molti. C’è da dire che la prima versione non piacque per nulla nemmeno a Woody Allen (che comunque, nella sua autobiografia, ha ammesso di considerarsi mediocre in questo genere di film, rispetto ai suoi amati autori europei), che decise di cambiare molti attori e di rifare le riprese completamente; e chissà se mai salterà fuori la prima versione… Parere personale: non è un film magari riuscitissimo, ma ce ne fossero di film sbagliati come questo…

29. Un giorno di pioggia a New York (2019)

Una coppia di fidanzati ha in programma un romantico week-end a New York, ma le cose non andranno come previsto. Lei, che deve intervistare un famoso regista per il giornalino del college, si fa circuire e coinvolgere da vari personaggi del cinema (lo stesso regista in crisi esistenziale, lo sceneggiatore fascinoso e il divo sex symbol); lui, che va in giro per New York in cerca di posti romantici da mostrare poi alla fidanzata, viene coinvolto sul set dalla sorella di una sua ex fiamma. Tourbillon sentimentali di due giovani in una New York fascinosa: tutto un po’ vacuo, ma gradevole. O viceversa, dipende dai gusti e dall’umore. Bravi i giovani attori: Elle Fanning, Timothée Chalamet e Selema Gomez. Un po’ caricaturali i personaggi del cinema.

30. Un colpo di fortuna – Coup de Chance (2023)

Fanny, bohémien curiosa di nuove esperienze e avventure ai tempi del liceo a New York, ora è sposata con il ricco ma odioso Jean. Ma l’incontro con Alain, ex compagno di studi da sempre innamorato di lei, mette in crisi una vita apparentemente felice: meglio la sicurezza o la passione? E cosa c’entra la fortuna? Parte come una commedia sentimentale, diventa poi un giallo che può ricordare altri film analoghi di Wood Allen. Ambientato a Parigi e girato in francese, fotografato da uno Storaro in gran forma e ben interpretato. Il finale pare una boiata ad alcuni, un colpo di genio ad altri. Chi conosce la sua filmografia si accontenta, ma basta non esagerare con i complimenti…

CAP. 4 – Film in parte deludenti

«Non male, però, manca qualcosa…». Tante volte siamo usciti da un film di Woody Allen pensando o dicendo queste parole, nella ormai famosa “seconda parte di carriera”. E difficilmente siamo riusciti a rivederli (se non per dovere).

31. Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere (1972)

In sette episodi, alcuni aspetti della vita sessuale visti in chiave comica. Il titolo è lo stesso di un manuale serio dell’epoca, molto conosciuto e venduto: ne è in pratica la parodia. Allen parla di afrodisiaci, amore con animali, orgasmo femminile, perversioni, omosessualità e travestitismo, fino all’esilarante episodio del viaggio degli spermatozoi nel momento clou… Poco scandaloso, anche se parecchio esplicito, per quei tempi di “liberazione sessuale” in cui erano saltati molti tabù; a tratti decisamente divertente, in altri momenti un po’ troppo “pecoreccio” (e l’aggettivo non è causale, pensando all’episodio con Gene Wilder). Ovviamente non per tutti, e poco più che un divertissement.

32. Una commedia sexy in una notte di mezza estate (1982)

Inizio ’900: tre coppie passano un weekend in una casa di campagna. I due padroni di casa sono in crisi, e lui si sfoga inventando diavolerie come macchine volanti; poi c’è una sua ex fiamma che arriva a sorpresa con un anziano professore invitato dalla coppia e un medico libertino con infermiera “esperta”. La giornata e soprattutto la notte vedranno le tensioni sensuali scatenarsi tra i sei, con sviluppi imprevisti… In realtà, l’unico film – per noi – deludente degli anni 80 è tutto fuorché imprevedibile, nonostante la doppia ispirazione a Shakespeare e a Bergman (Sorrisi di una notte d’estate). Si fa ricordare solo per qualche battuta qua e là e perché è il primo film di Woody in coppia con Mia Farrow.

33. Tutti dicono I Love You (1996)

Woody è Joe, uno scrittore separato ma ancora in buoni rapporti con la moglie, che si è risposata con un uomo con tre figlie e un figlio, cui si aggiunge la figlia adolescente della coppia separata. Joe si innamora di una bellissima donna molto più giovane, ma l’amore mette a soqquadro le vite di tutti, tra matrimoni in preparazione che rischiano di saltare, sorelle che si contendono lo stesso giovane, abbandoni e ritorni di fiamma. Il tutto in musica, perché tutti dicono e soprattutto cantano “I love you”. Grazioso, con qualche momento divertente, originale per la scelte del musical, con location tra New York, Venezia e Parigi e un bel finale romantico sognante. Ma molto sopravvalutato, all’epoca. Nel cast Julia Roberts, Goldie Hawn, Edward Norton, Drew Barrymore, Natalie Portman, Alan Alda e Tim Roth.

34. Celebrity (1998)

Un giornalista, appena separato dalla moglie, finisce in una sarabanda di incontri di star che deve intervistare: riuscirà a non farsi travolgere dai vizi di Hollywood, mondo in cui vorrebbe entrare come sceneggiatore? Non manca l’arguzia, nel descrivere il fatuo mondo del cinema e dintorni, in un film dal super cast: dal protagonista Kenneth Branagh a Judy Davis, ai comprimari Leonardo DiCaprio, Melanie Griffith, Charlize Theron, Winona Ryder… Ma non mancano neppure le volgarità. E Branagh che imita Woody Allen è peggio di Woody Allen che cita Fellini in modo poco interessante.

35. Café Society (2016)

Anni 30: un giovane newyorchese va a Hollywood per andare a lavorare dallo zio, famoso agente cinematografico, e si innamora della segretaria dell’agenzia che rappresenta grandi star del cinema senza sapere che ha una relazione segreta proprio con il suo potente zio. Film inizialmente brillante come i colori di Vittorio Storaro, che vira sempre più verso la malinconia di un amore promesso e mai realizzato. Bravi attori (Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Steve Carell, Blake Lively) tutto funziona bene, eppure ci scalda poco.

36. La dea dell’amore (1995)

Un giornalista sportivo si lascia convincere dalla moglie ad adottare un bambino. Anni dopo loro sono in crisi e lei lo tradisce. Lui, colpito dall’intelligenza del ragazzino, cerca la sua madre naturale, scoprendo che fa la prostituta. Cercherà di farle cambiare lavoro e di trovarle un bravo ragazzo. All’epoca ebbe molto successo, ma non è un film che è “rimasto”: perfino la rivelazione Mira Sorvino, che ebbe un Oscar, non ebbe una gran carriera (anche per colpa del rifiuto alle avances del produttore Harvey Weinstein, poi finito in carcere con lo scoppio del noto scandalo). Primo film in cui fanno capolino volgarità, pur comprensibili visto il “lavoro” della coprotagonista. Sprecatissima Helena Bonham Carter: non c’era proprio feeling con Woody. Mentre l’idea del coro greco, che all’epoca mandò in visibilio la critica, sfiora il kitsch.

37. Scoop (2006)

A una studentessa americana a Londra con aspirazioni giornalistiche, mentre partecipa all’attrazione di un mago appare il fantasma di un grande giornalista, che le rivela il colpevole di un omicidio. La ragazza, che vuole fare un grande scoop, riesce a convincere l’anziano mago, interpretato da Woody Allen, ad aiutarla. La ragazza è invece Scarlett Johannson, già vista in Match Point: qui però, pur parlando di delitti, non c’è dramma ma comicità, anche farsesca (la barca dei morti nell’aldilà…). Una commedia abbastanza divertente, a metà strada tra le sue migliori e certe prove scipite precedenti o successive, ma che alla fine lascia ben poco.

38. Magic in the Moonlight (2014)

Un celebre illusionista si reca sulla Riviera francese per smascherare una presunta medium. Ma man mano che la conosce, inizia a dubitare del suo razionalismo scettico: esiste solo quello che vediamo e tutto è destinato alla morte o c’è qualcosa che sfugge alla ragione? Leggerissima commedia sentimentale che butta molto fumo negli occhi: non solo a livello di magia, ma di profondità di temi sottesi per sciogliere tutto in un sorriso compiaciuto e compiacente. L’alchimia tra Colin Firth ed Emma Stone ci lascia il buonumore, ma il film non è granché. Uno di quei film che fosse di uno sconosciuto potremmo apprezzare, am da Woody ci si aspetta di più.

39. Irrational Man (2015)

Un professore di filosofia in crisi si propone all’università di una piccola città americana, iniziando una relazione con una collega infelice ma attirando anche una studentessa. Ma le due relazioni in parallelo non lo guariscono dalla crisi: solo l’ascolto casuale, in un bar, di una donna disperata che si lamenta di un giudice distratto e ingiusto gli scatena il desiderio di un gesto eclatante, in grado di dare una scossa alla sua vita… Ennesima variante di “delitto perfetto senza castigo”, però con finale a sorpresa. Il film si fa vedere, anche grazie al terzetto formato da Joaquin Phoenix, Parker Posey e Emma Stone, ma il cinismo del professore è banale, come in generale i dialoghi e il finale sbrigativo e frettoloso sfiora il ridicolo.

40. Hollywood Ending (2002)

A un regista in crisi viene commissionato dall’ex moglie (produttrice per una major) un film a grosso budget: l’occasione di riscatto tanto attesa. Ma lo stress per la rinnovata ribalta e l’idea di lavorare con l’ex moglie e con il boss della compagnia, che è il nuovo compagno di lei, lo fanno cadere in una cecità psicosomatica alla vigilia delle riprese. Che condurrà senza vedere nulla… Ma i francesi urleranno al capolavoro. Lo spunto iniziale è irresistibile, lo sviluppo molto meno: battute deboli,personaggi piatti, gag scontate e cascatone. E la parodia è banalotta. Ma il problema è di fondo: Woody non graffia più e come attore è sempre meno efficace.

CAP. 5 – I film più brutti

Dalla fine degli anni 90 e soprattutto dopo il 2000, Woody Allen inanella – per fortuna con qualche interruzione – la sua “sporca decina”: ovvero i suoi film più brutti. A costo di ripeterci: a mio personale modo di vedere.

41. Rifkin’s Festival (2020)

Un anziano regista americano accompagna la moglie in Europa a un festival, dove lei è addetta stampa di un giovane regista francese. Lui teme che i due se la intendano e in effetti ne avrà conferma. Lui sarà consolato da una dottoressa malmaritata. Il resto sono strizzate d’occhio ai cinefili su situazioni del mondo del cinema e giro turistico per San Sebastian, dove il film si svolge durante l’omonimo festival. Wallace Shawn fa l’alter ego di Woody Allen, Louis Garrel fa se stesso; molto meglio Christoph Waltz che fa la Morte in una comicissima parodia della partita a scacchi de Il settimo sigillo. Tutto il resto è noia.

42. Criminali da strapazzo (2000)

Woody Allen interpreta il ladruncolo Ray che mette su un’improvvisata banda per un colpo a suo dire geniale: svaligiare una banca affittando un negozio vuoto accanto, facendo un buco nel sottosuolo; e nel contempo aprire un negozio di biscotti per coprire la sotterranea attività illecita. Il colpo sarà un flop, ma i biscotti della moglie hanno così successo che la ricchezza li manderà in crisi… Doppia citazione italiana iniziale: da I soliti ignoti e da un racconto di Italo Calvino, per una commedia che avrebbe qualche spunto interessante, ma pochissima verve e dove quasi tutto (gag, interpreti, storia e soprattutto dialoghi) non è lontanamente paragonabile alle sue migliori prove. Per dire: la rivelazione Tracey Ullman (candidata al Golden Globe) funziona bene, ma Hugh Grant è davvero mal utilizzato e lo stesso Allen inizia a invecchiare.

43. Harry a pezzi (1997)

Harry Block, uno scrittore, che utilizza nei suoi romanzi e racconti spunti autobiografici, è in crisi e detestato da tutti quelli che ha attorno perché si vedono citati e messi in piazza nelle loro debolezze. Ma la sua università, che l’aveva cacciato, sta preparando una celebrazione in suo onore. Già, ma chi vorrà accompagnarlo? Per qualcuno un capolavoro, per chi scrive uno dei suoi mediocri e sopravvalutati film di metà anni 90: complicato, scoperto negli omaggi (o plagi?) a Fellini e Bergman, ripetitivo nel riprendere situazioni già viste, con l’aggiunte di situazioni e battute volgari (mai sentite così tante parolacce in un suo film). E la “sfocatura” del personaggio depresso è un trucchetto banale. Nel cast, oltre a Mariel Hemingway e alla fedelissima Judy Davis, anche Kirstie Alley, Billy Crystal, Demi Moore, Robin Williams e Stanley Tucci.

44. Anything Else (2003)

Un giovane autore comico non riesce a sfondare nel mondo dello spettacolo e si innamora di un’attrice dal carattere incostante. Jason Biggs fa (male) Woody Allen, Woody Allen fa un vecchio autore comico che dispensa saggi consigli sulla vita. Film deludente e dimenticabilissimo. Noi, almeno, ce lo siamo dimenticato.

45. Sogni e delitti (2007)

Due fratelli di umile condizione sociale hanno fame di soldi: Terry si è indebitato con gli strozzini per il suo vizio del gioco d’azzardo, e rischia la vita; Ian ama il lusso, le macchine sportive (che gli presta il fratello meccanico) e si è invaghito di un’attrice rampante per la quale spende una fortuna. L’unica soluzione è chiedere una mano al ricco zio d’America… Ennesimo film sul tema del “delitto e castigo”. A stretto giro di posta da Match Point e sempre ambientato in Inghilterra. Professionale e ben girato quanto piatto e inutile, nonostante il terzetto Ewan McGregor–Colin Farrell–Tom Wilkinson. Che spreco di talenti.

46. Basta che funzioni (2009)

Un maturo genio della fisica, campione di cinismo, dopo un tentato suicidio e un divorzio si ritrova in casa una sprovveduta bella figliola. Lei si innamora di lui, si sposano, poi arriva la madre di lei a rompere gli equilibri in casa loro. Il cinismo alleniano arriva al diapason in un film noioso e verboso. Quasi il peggiore, soprattutto nel rapporto con quanto è stato sopravvalutato. Larry David è il poco noto protagonista.

47. Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni (2010

Storie di coppie che si lasciano nella Londra contemporanea: i maturi Alfie e Helena, la loro figlia Sally con il marito Roy, scrittore di scarso successo. Tutti quanti intrecceranno altre relazioni, ma senza trovare l’uomo o la donna dei propri sogni. Ennesima storia londinese, con le consuete frasi sull’inutilità di trovare un senso alla vita; ennesima sensazione di inutilità per un film che spreca un gran cast (su tutti Anthony Hopkins, Josh Brolin e Naomi Watts).

48. Melinda & Melinda (2004)

Due autori teatrali, accompagnati da due amici, discutono al ristorante: per descrivere le miserie umane e il (triste) mestiere di vivere, è più adeguata la tragedia o la commedia? Insomma, si deve descrivere la vita con il dramma che è o osservarla con occhio sorridente per sorprenderne i lati comici, umoristici, grotteschi? Un amico offre a entrambi una storia, con la stessa protagonista Melinda (Radha Mitchell), che per gioco i due autori si divertono “a tradurre” rispettivamente in forma di tragedia (in realtà si tratta di dramma) e di commedia. Uno spunto iniziale molto interessante che si perde per strada: due intrecci – non è vero che è la stessa storia in due generi diversi: sono proprio differenti – ugualmente deboli, interpreti poco carismatici o mal utilizzati, dialoghi banali… Uno dei film meno convincenti del “nostro” Woody.

49.Vicky Cristina Barcelona (2008)

Due giovani americane, in vacanza a Barcellona, incontrano un pittore che le trascinerà in un vortice di passioni, indecisioni, sorprese… Vicky poi si tira indietro (con rimpianti) perché deve sposarsi, Cristina sta al gioco ma poi arriva anche la moglie del pittore. Un brutto pasticcio patinato, nella migliore delle ipotesi un depliant turistico per la città catalana, con bravi attori con ruoli banali o piatti: Javier Bardem, Scarlett Johannson, Rebecca Hall; un po’ meglio quello di Penelope Cruz, che vinse l’Oscar. Ma il film rimane davvero brutto.

50. To Rome with Love (2012)

Un architetto romano va in giro per Roma alla ricerca dei luoghi della sua gioventù. Due fidanzati americani si trovano alle prese con un’amica sciroccata della ragazza, che si inserirà nel loro rapporto. Una giovane americana si innamora di un giovane avvocato italiano e gli vuole presentare i genitori, in arrivo nella Città Eterna: il padre di lui fa il becchino ma ha doti canore insospettabili (ma solo sotto la doccia). Un uomo qualunque diventa all’improvviso popolarissimo e assediato dai media. Una coppia di freschi sposi rischia di naufragare nelle spire tentacolari della peccaminosa città… Alcuni attori stranieri e tanti attori italiani per un film a episodi tristissimo: nel senso che vorrebbe far ridere, e invece… Tra i tanti italiani Roberto Benigni che, come Woody Allen, mancava da anni dal cinema: ed entrambi avrebbero fatto meglio a evitare.

EXTRA – Fuori classifica

Che fai, rubi? (1966)

È il primo film da regista. Eppure non ci sembra abbia senso inserirlo in questa classifica. In realtà si tratta di un film in cui utilizzando le immagini, rimontate, di un film giapponese con un nuovo doppiaggio si è creata una storia di spionaggio comica e surreale. Woody Allen fa se stesso. Divertente, e all’epoca un grande e sorprendente successo.

New York Stories, episodio Edipo relitto (1989)

Tre episodi, due dei quali diretti da Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Nell’episodio diretto da lui, Woody Allen è un avvocato oppresso dalla madre; e quando porta a casa da lei la fidanzata, le cose non vanno benissimo. Magari potesse scomparire la madre, dice all’analista. Detto, fatto: a uno spettacolo, un mago chiama la madre dell’avvocato e la chiude in una cassa; ma alla fine dell’esibizione, lei è scomparsa. Dopo qualche giorno di libertà, lei riappare in cielo, visibile a tutti, e a tutti parla del figlio e delle sue questioni private… Il complesso di Edipo in chiave comica come non mai.