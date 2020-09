La vittoria della 77ma edizione di Venezia – che si è svolta dal 2 al 12 settembre – è stata assegnata a Nomadland di Chloé Zhao, regista cinese da anni attiva negli Stati Uniti. Al suo terzo lungometraggio (il precedente, The Rider – Il sogno di un cowboy, era passato un anno fa nei cinema italiani), caratterizzato dall’intensa interpretazione di Frances McDormand, la regista conquista uno storico Leone d’oro, in un’edizione complessa e delicata e segnata dalla presenza femminile (8 registe in gara) a partire dalla presidente di giuria Cate Blanchett. Un premio meritato, come si intuiva dalla recensione della nostra inviata Letizia Cilea, per un’artista di talento ed eclettica: il suo prossimo lavoro sarà per Marvel Studios, Eternals.

Per l’Italia, la prestigiosa Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino, per la sua prova in Padrenostro di Claudio Noce.

Ecco i premi delle giurie ufficiali di Venezia 77:

Concorso principale

LEONE D’ORO per il miglior film a: NOMADLAND di Chloé Zhao (USA)

LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: NUEVO ORDEN

di Michel Franco (Messico, Francia)

LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a: Kiyoshi Kurosawa

per il film SPY NO TSUMA (MOGLIE DI UNA SPIA) (Giappone)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: DOROGIE TOVARISCHI! (CARI COMPAGNI!)

di Andrei Konchalovsky (Russia)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Chaitanya Tamhane

per il film THE DISCIPLE (India)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a: Vanessa Kirby

nel film PIECES OF A WOMAN di Kornél Mundruczó (Canada, Ungheria)

COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a: Pierfrancesco Favino

nel film PADRENOSTRO di Claudio Noce (Italia)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore o attrice emergente a:

Rouhollah Zamani nel film KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid Majidi (Iran)

Orizzonti

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a: DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad Bahrami (Iran)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a: Lav Diaz

per il film LAHI, HAYOP (GENUS PAN) (Filippine)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a: LISTEN

di Ana Rocha de Sousa (Regno Unito, Portogallo)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Pietro Castellitto per il film I PREDATORI (Italia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE FEMMINILE a:

Khansa Batma nel film ZANKA CONTACT di Ismaël El Iraki (Francia, Marocco, Belgio)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE a:

Yahya Mahayni nel film THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia, Germania, Belgio, Svezia)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a: ENTRE TÚ Y MILAGROS di Mariana Saffon (Colombia, USA)

VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 2020 a:

THE SHIFT di Laura Carreira (Regno Unito, Portogallo)

Premio Venezia Opera Prima

LEONE DEL FUTURO PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a:

LISTEN di Ana Rocha de Sousa (Regno Unito, Portogallo) – ORIZZONTI

Nella foto: Chloé Zhao e Frances McDormand nel video di ringraziamento proiettato durante la cerimonia di premiazione