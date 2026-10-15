Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che dal 2012 ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, in collaborazione con Notorious Cinemas.



Lunedì 12 ottobre Il caso 137, diretto da Dominik Moll (regista del bellissimo La notte del 12, passato alla Febbre qualche anno fa), ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40° di gradimento.

Lunedì 19 ottobre La Febbre del Lunedì Sera presenta NAZA. I filmmaker israeliani Rachel Szor e Yuval Abraham svelano i retroscena dietro la caccia dell’esercito del loro Paese ai terroristi di Yamas, a Gaza, e le tragiche conseguenze sulla popolazione civile. «Il titolo del documentario, scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «è mutuato da un termine gergale dell’IDF (Israeli Defence Forces, le Forze Armate israeliane) per indicare il numero stimato di vittime civili in una potenziale area di attacco a Gaza. Per colpire un singolo presunto membro di Hamas con un attacco di droni, le forze armate considerano accettabile che ci siano cinque o sei vittime civili (NAZA) e con un massimo ipotetico di venti soggetti, prima che sorgano dubbi sull’efficacia dell’operazione. Un informatore anonimo, intervistato dal giornalista e regista Yuval Abraham sul tetto di un edificio a Tel Aviv, con il volto e la voce oscurati digitalmente per timore di ritorsioni, descrive un episodio in cui è stata autorizzata una missione di bombardamento con droni che ha raso al suolo un intero quartiere per eliminare un singolo obiettivo; i civili uccisi, si stima siano stati circa cinquecento. La voce dell’informatore è spezzata dalla vergogna e dalla rabbia. Ed è solo uno dei ventiquattro intervistati, appartenenti alle unità speciali di intelligence e guida droni dell’IDF, che rivelano azioni altrettanto inquietanti nel film proiettato a Venezia, un’opera di giornalismo investigativo di fondamentale importanza e di portata imponente, scritta e diretta da Yuval Abraham e Rachel Szor, già autori di No Other Land».

Un film che sta facendo molto discutere, che non lascia indifferente chi lo vede, che viene attaccato da persone che non l’hanno nemmeno visto. Noi lo abbiamo visto a Venezia e lo riteniamo imperdibile, come un anno fa La voce di Hind Rajab. Vedetelo e discutetene con noi.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 19 ottobre alle 21.00 al Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, presso il Centro Sarca.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o, meglio ancora, prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per non disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.



Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.



Prosegue il tesseramento 2026 .

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida per tutto il 2026 (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom e alla Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 7,50 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato) dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica il prezzo per i tesserati è di 8,50 euro (+ prenotazione). Per La Febbre del Lunedì Sera, la tessera consente l’ingresso a 4 euro al posto di 5 euro (+ 1 euro con acquistato o prenotazione on line) presso il multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (Centro Sarca).

Scaricate qui il modulo di iscrizione e consegnatelo compilato all’incaricato di Sentieri del Cinema per ottenere subito la tessera.

Rinnovare o sottoscrivere la tessera 2026 di Sentieri del Cinema, conviene!

I prossimi appuntamenti con Sentieri del Cinema

La Febbre del Lunedì Sera – Notorious Cinemas di Centro Sarca



Lunedì 26 ottobre: Digger. Un petroliere miliardario causa una catastrofe ecologica. Di Alejandro González Iñárritu, con uno strepitoso Tom Cruise. Anche in versione originale.

Lunedì 2 novembre: L’hangar rosso. L’11 settembre 1973 inizia il colpo di Stato in Cile. Il capitano Jorge Silvia deve scegliere tra i propri principi e il nuovo corso violento. Regia di Juan Pablo Sallato, con Aron Hernandez, Nicolas Zarate.



Pomeriggio al Gloria – Multisala Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 Milano, mercoledì 15.30

Mercoledì 21 ottobre: Il caso 137 di Dominik Moll. l’ispettrice Stephanie indaga sui suoi colleghi poliziotti sospettati di aver sparato a un giovane manifestante. Di Dominik Moll, con Come Peronnet, Léa Drucker, Yoann Blanc.

Mercoledì 28 ottobre: Amarga Navidad di Pedro Almodovar. Un regista e sceneggiatore alle prese con una storia che prende spunto da chi gli sta vicino. Con Leonardo Sbaraglia, Barbara Lennie, Vicky Luengo e Aitana Sanchez-Gijon.

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