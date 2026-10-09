Una verità scomoda: alla Febbre lunedì 12 ottobre “Il caso 137”

Una poliziotta indaga sui suoi colleghi dopo il ferimento di un manifestante. Al Notorious Cinemas Sesto San Giovanni



Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che dal 2012 ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, in collaborazione con Notorious Cinemas.

Lunedì 5 ottobre Tony – Diario di un giovane cuoco ha ottenuto dal pubblico un buon 39,8° di gradimento.

Lunedì 12 ottobre La Febbre del Lunedì Sera presenta Il caso 137. Francia 2018: l’ispettrice Stephanie indaga sui suoi colleghi poliziotti sospettati di aver sparato a un giovane manifestante. Di Dominik Moll, con Come Peronnet, Léa Drucker, Yoann Blanc. «Il caso 137», scrive Stefano Radice nella sua recensione, «ci porta nel cuore delle tensioni sociali che hanno dilaniato la Francia alla vigilia del Covid con le proteste dei gilet gialli e lo fa con un film che, senza facili ideologismi e prese di parte faziose, ci porta al centro delle divisioni e contrapposizione tra manifestanti, società e istituzioni. Il cuore del film ruota attorno alle indagini del commissario Stephanie cui dà il volto Léa Drucker, da alcuni considerata la miglior attrice francese di questi anni, e qui in una interpretazione eccezionale; verrebbe da dire da Oscar. Il suo personaggio si muove tra mille difficoltà investigative e deve fare i conti anche con lo scetticismo e la mancanza di fiducia della famiglia di Guillaume, il ventenne ferito dalla polizia durante una manifestazione, che non crede di riuscire ad avere giustizia. La sua caparbietà la porterà a trovare i responsabili ma è a questo punto che iniziano i problemi con i suoi colleghi poliziotti e con il sistema in generale. Il film di Moll non è ideologico: è certamente un film di denuncia del sistema, sostenuto da un bel ritmo e nell’interpretazione di Léa Drucker ha uno dei suoi punti di forza».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 12 ottobre alle 21.00 al Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, presso il Centro Sarca.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o, meglio ancora, prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per non disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

Prosegue il tesseramento 2026 .

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida per tutto il 2026 (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom e alla Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 7,50 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato) dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica il prezzo per i tesserati è di 8,50 euro (+ prenotazione). Per La Febbre del Lunedì Sera, la tessera consente l’ingresso a 4 euro al posto di 5 euro (+ 1 euro con acquistato o prenotazione on line) presso il multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (Centro Sarca).

Scaricate qui il modulo di iscrizione e consegnatelo compilato all’incaricato di Sentieri del Cinema per ottenere subito la tessera.

Rinnovare o sottoscrivere la tessera 2026 di Sentieri del Cinema, conviene!

I prossimi appuntamenti con Sentieri del Cinema

Pomeriggio al Gloria – Multisala Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 Milano, mercoledì 15.30

Mercoledì 13 ottobre: Persepolis di Mariane Satrapi. Una ragazza iraniana, dall’infanzia vissuta sotto il duro regime dello Scià all’adolescenza passata in Europa per sfuggire all’ancora più duro regime fondamentalista.

Mercoledì 20 ottobre: Il caso 137 di Dominik Moll. l’ispettrice Stephanie indaga sui suoi colleghi poliziotti sospettati di aver sparato a un giovane manifestante. Di Dominik Moll, con Come Peronnet, Léa Drucker, Yoann Blanc.

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