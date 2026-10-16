Pomeriggio al Gloria dà appuntamento al suo pubblico mercoledì 21 ottobre, alle ore 15.30, con il bellissimo poliziesco Il caso 137. L’appuntamento, come sempre, è al Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 a Milano.
Il caso 137 vede alla regia Dominik Moll che, dopo La notte del 12, torna a raccontare una storia nel mondo della polizia. Questa volta la protagonista è Stephanie, un’agente che viene chiama ad indagare su alcuni colleghi che, durante gli scontri con i Gillet Gialli del 2018, feriscono gravemente un manifestante pacifico. Le indagini non sono semplici e Stephanie si scontra con l’omertà, la diffidenza dei colleghi e con i vertici della polizia.
Come sempre, dopo il film sarà possibile fermarsi a parlarne con uno dei critici di Sentieri del Cinema. Il prezzo della proiezione è di soli 4 euro e il cinema è facilmente raggiungibile con la MM1 alle fermate Conciliazione o Pagano, da cui dista 7 minuti a piedi.
Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna
28 ottobre – Amarga Navidad di Pedro Almodovar
4 novembre – L’Hangar Rosso di Juan Pablo Sallato
11 novembre – Tony – Diario di un giovane cuoco di Matt Johnson
18 novembre – Il bene comune di Rocco Papaleo
25 novembre – The Echo Chamber di Andrea Pallaoro
2 dicembre – Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda
9 dicembre – Naza di Yuval Abraham, Rachel Szor
16 dicembre – Odissea di Christopher Nolan
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