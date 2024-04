Force of Nature – Oltre l’inganno è ambientato in Australia. Cinque donne – Alice, Jill, Lauren, Beth e Bree – partecipano ad un’escursione nel complesso montuoso e forestale Victoria, ma solo quattro tornano; sono malconce, infreddolite e impaurite. Di Alice, infatti, si perdono le tracce. L’agente federale Aron Falk indaga sulla scomparsa della donna, una sua informatrice per uno scandalo finanziario, scoprendo segreti e tradimenti tra le escursioniste, cercando disperatamente la verità. Chi sta mentendo?

Tratto dal romanzo di Jane Harper, Force of Nature – Oltre l’inganno vede di nuovo Eric Bana nei panni dell’agente Aron Falk, da lui già impersonato nel riuscito Chi è senza peccato – The Dry. Come per il film del 2021, anche Force of Nature è diretto da Robert Connolly. Oltre l’inganno è un thriller-giallo, onesto, senza fronzoli e che si lascia guardare, suscitando nello spettatore la giusta dose di suspance per capire quali siano state le sorti di Alice (Anna Torv). Il film corre su due binari temporali diversi. Da una parte abbiamo i flash delle donne tornate alla base che raccontano la loro versione dei fatti e che pezzo dopo pezzo permettono all’agente Falk e alla sua collega Carmen Cooper (Jacqueline McKenzie) di ricostruire gli eventi. Dall’altra ci sono i ricordi di Aron che anni prima, da ragazzino, in quei boschi e su quelle montagne, aveva perso la madre, forse caduta vittima di un maniaco che si aggirava da quelle parti. Il doppio intreccio dei racconti regge discretamente con i giusti colpi di scena. La sceneggiatura avrebbe comunque potuto approfondire meglio i personaggi e chiarire maggiormente lo scandalo finanziario che è alla base del rapporto tra Aron e Alice.

Anche se Force of Nature non passerà certo alla storia come uno dei migliori gialli mai realizzati, rimane un discreto prodotto di intrattenimento che si potrà ammirare su piattaforma ma che su grande schermo si fa apprezzare anche per la fotografia e la natura incombente.

Stefano Radice

