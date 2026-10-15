La ricerca di una vocazione, il confronto con la società, le contraddizioni del mondo del lavoro e i legami familiari, questi sono alcuni dei temi trattati dai titoli scelti per la nuova programmazione del Cinema d’Essai al Cineteatro Nuovo di Arcore curata da Sentieri del cinema.

Si parte con Francesco di Liliana Cavani, ritratto del santo di Assisi interpretato da Mickey Rourke con Helena Bonham Carter e presentato per l’occasione dal fondatore e presidente di Sentieri del cinema Giuseppe Musicco. Si prosegue venerdì 9 ottobre con la commedia Pecore sotto copertura un giallo commedia per tutti di Kyle Balda e giovedì 15 ottobre sarà proposto Il silenzio degli altri, opera di Eva Libertad che affronta il tema della sordità e delle relazioni familiari. Il 22 ottobre sarà la volta di Lo straniero del grande regista francese François Ozon, rilettura in bianco e nero del celebre romanzo di Albert Camus, con Pierre Lottin e Benjamin Voisin nei panni di Meursault, uomo incapace di adeguarsi alle convenzioni e alle aspettative della società.

La musica sarà protagonista di Chopin – Notturno a Parigi, biografia del compositore polacco diretta da Michał Kwieciński, mentre il 5 novembre arriverà No Other Choice di Park Chan-wook. Il regista sudcoreano, celebre autore di film come Old Boy e Decision to Leave, torna a con un film carico di tensione, ironia nera e critica sociale, raccontando una storia che parte dalla perdita del lavoro e si trasforma in un racconto grottesco sulla competizione estreme e sulla necessità di sopravvivere.

Il programma proseguirà con Los domingos di Alauda Ruiz de Azúa, dedicato al tema della vocazione religiosa e al confronto tra una giovane donna e la sua famiglia, e si proseguirà venerdì 20 novembre con la commedia francese Allora balliamo di Amélie Bonnin, che intreccia musica, sentimenti e cambiamento. Il 26 novembre sarà infine proiettato Santiago di Yann Samuell, mentre la rassegna si concluderà il 10 dicembre con Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda. Il regista giapponese è presente da anni nella rassegna e da sempre attento ai legami familiari, alla genitorialità e a ciò che rende una famiglia qualcosa di più dei legami di sangue (tra i suoi film, Father & Son, Affari di famiglia e Le buone stelle), propone una riflessione sul tema ma con un taglio fantascientifico, quasi distopico.

Una proposta varia, dunque, che alterna cinema d’autore, commedia, biografia e storie dal respiro internazionale. Un percorso che invita a guardare oltre la superficie e a confrontarsi con domande che riguardano tutti: come si sceglie la propria strada? Quanto siamo liberi di decidere della nostra vita? E che cosa ci rende davvero parte di una famiglia o di una comunità?

Come di consueto, gli appuntamenti prevedono una doppia proiezione, alle ore 15 e alle ore 21, con introduzione e commento finale. Per gli spettacoli pomeridiani interverranno Riccardo Copreni e Andrea Sbarbaro e per quelli serali Luca Cova.

Il calendario

Giovedì 1 ottobre – Francesco, di Liliana Cavani

– Francesco, di Liliana Cavani Venerdì 9 ottobre – Pecore sotto copertura, di Kyle Balda

– Pecore sotto copertura, di Kyle Balda Giovedì 15 ottobre – Il silenzio degli altri, di Eva Libertad

– Il silenzio degli altri, di Eva Libertad Giovedì 22 ottobre – Lo straniero, di François Ozon

– Lo straniero, di François Ozon Giovedì 29 ottobre – Chopin – Notturno a Parigi, di Michał Kwieciński

– Chopin – Notturno a Parigi, di Michał Kwieciński Giovedì 5 novembre – No Other Choice, di Park Chan-wook

– No Other Choice, di Park Chan-wook Giovedì 12 novembre – Los domingos, di Alauda Ruiz de Azúa

– Los domingos, di Alauda Ruiz de Azúa Venerdì 20 novembre – Allora balliamo, di Amélie Bonnin

– Allora balliamo, di Amélie Bonnin Giovedì 26 novembre – Santiago, di Yann Samuell

– Santiago, di Yann Samuell Giovedì 10 dicembre – Sheep in the Box, di Hirokazu Kore-eda

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 15 e alle ore 21.

Biglietti: intero 5,50 euro; ridotto 4,50 euro per i possessori della Card Cineteatro.

Informazioni e biglietti sul sito del Cineteatro Nuovo di Arcore.