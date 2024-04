In The Beautiful Game, il manager Mal accompagna la squadra di calcio inglese dei senzatetto alla Homeless World Cup a Roma. Per l’occasione, decide di correre un rischio e ingaggiare Vinny, l’attaccante talentuoso ma tormentato che prima di entrare a far parte del team deve fare i conti con il proprio passato. Ispirata alla vera Homeless World Cup, questa storia racconta di seconde possibilità e di un evento in cui le persone senza fissa dimora di tutto il mondo riscoprono in campo la speranza e il gusto della competizione.

The Beautiful Game di Thea Sharrock parte da uno spunto interessante, quello di parlare della Homeless World Cup, torneo internazionale di calcio al quale possono partecipare esclusivamente squadre composte da senzatetto. L’intento è quello di realizzare un film in stile Campioni o Non ci resta che vincere dove la tematica sportiva si accompagna al tema dell’inclusione sociale e della disabilità. The Bautiful Game però risulta meno convincente, a iniziare dalla cornice. Si vede che siamo in un film per le piattaforme, pensato per un mercato internazionale; Roma viene rappresentata come in una cartolina, con colori quasi pastello in un’operazione turistica. Ci sono scene in cui i giocatori delle diverse squadre si perdono per le strade della città, rimanendo incantati di fronte ai suoi monumenti. Se Campioni o Non ci resta che vincere trasmettevano allo spettatore la sensazione di assistere a qualcosa di vero, in The Beautiful Game risulta tutto troppo finto – soprattutto la rappresentazione del mondo dei senzatetto – e anche la presenza di due bravi attori come Valeria Golino (l’organizzatrice del campionato Gabriella) o Bill Nighy (l’allenatore inglese Mal) sono sufficienti ad alzare il livello. Il film si focalizza, oltreché sull’evento sportivo, anche sul percorso di Vinny (Michael Ward), ex talento del calcio in crisi ma ancora molto arrogante e presuntuoso, che attraverso questo anomalo campionato, troverà una nuova ragione per vivere. Il film è disponibile su Netflix.

Stefano Radice

