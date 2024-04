Poco dopo l’inizio del film, Bobby (Patel) si ritrova in una baracca in un vicolo di una affollata Mumbai alla ricerca di una pistola. Il (sudicio) trafficante d’armi, mostrando la merce, gli chiede immediatamente se gli piace John Wick e gli offre una replica cinese di una pistola che il Wick di Keanu Keeves ha usato in uno dei film, al che Bobby gli chiede se ha qualcosa di più piccolo in modo da poterla usare più facilmente da vicino. È una scena quasi innocua nel violento debutto alla regia di Dev Patel, ma inquadra perfettamente lo spirito del film. Laddove i film di John Wick sono caroselli di vendetta brutale che colano sangue a ogni ripresa, Monkey Man, scritto dallo stesso Patel, vorrebbe essere più figurativamente “raccolto”. Usando quasi esclusivamente inquadrature ravvicinate, in maggioranza notturne, l’esordiente attore/regista decide di mettere in campo una serie di volti e stati d’animo tesi a bilanciare le sanguinose scene di violenza (che peraltro non mancano). Il film accosta la madre di Bobby (Adithi Kalkunte) che racconta le gesta del dio-scimmia indù Hanuman (di qui il titolo) alla determinazione di Bobby alcuni anni dopo, nel tentativo di vendicare la sua morte avvenuta per mano di un gruppo di poliziotti corrotti. All’inizio della storia Bobby cerca di avvicinarsi all’obiettivo della sua vendetta tuffandosi negli incontri di pugilato clandestini per guadagnare i soldi con cui comprare la pistola. Grazie a un finto borseggio sventato, riesce a conquistarsi un posto di lavapiatti e cameriere nel lussuoso club dove si ritrovano agenti e politici corrotti, e addestra un cane nel vicolo a portargli degli oggetti in modo che possa far passare all’interno la pistola.

Gran parte della prima parte del film è dedicata all’ambientazione, che sembra fatta per mettere alla prova le aspettative dello spettatore: Monkey Man non ha fretta di arrivare dove sta andando, e Patel evidentemente ripone molta fiducia nella pazienza del pubblico. Il quadro generale si chiarisce quando eroi e i cattivi cominciano ad avere nomi e volti, in quella che ci sembra anche una critica all’attuale panorama politico dell’India, coinvolgendo e difendendo anche un gruppo di travestiti che gestisce un tempio.

Ma nonostante l’ambientazione, il pugilato a mani nude, la comunità queer, il film di Patel ci sembra l’ennesimo film d’azione in chiave John Wick, cui si aggiungono sequenze psichedeliche che sembrano voler giustificare l’ininterrotta serie di scene di pestaggi e accoltellamenti, in nome di un respiro più grande e più grave, come la giustizia sociale. Probabile che entusiasmi il pubblico indiano; sul nostro, nutriamo qualche dubbio.

Beppe Musicco

