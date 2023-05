Marcus Marakovich (Woody Harrelson) è aiuto allenatore in una squadra di basket di lega minore, ma pensa di meritare molto di più e sogna di lavorare in NBA. Dopo una giornata a dir poco difficile, in cui viene licenziato e guidando ubriaco tampona un’auto della polizia, Marcus si trova costretto dal tribunale ad allenare per novanta giorni la squadra di basket Friends, composta da ragazzi con disabilità intellettive. Il compito assegnatogli non è semplice ma pian piano l’allenatore scopre il potenziale dei suoi ragazzi e loro, fidandosi del proprio coach, arrivano molto più lontano di quanto chiunque potesse immaginare.

Campioni è il remake di un film spagnolo del 2018, Campeones (in italiano Non ci resta che vincere), che riscosse grande successo al momento della sua uscita e che qui viene rivisitato in chiave decisamente americana. Bobby Farrelly – per la prima volta alla regia senza il fratello Peter – ha scelto, rispetto al film a cui si ispira, di calcare ancora di più sulla comicità e reinventare, invece, certi passi della trama incentrati esclusivamente sulle vicende personali del protagonista. Ne risulta un film corale, in cui si può ancora parlare di un protagonista, tuttavia, ogni personaggio è presentato allo stesso livello di profondità di quello principale.

Le uniche circostanze di cui Marcus è il solo protagonista sono, peraltro, le meno riuscite dal punto di vista narrativo; in primis la sua disperata ricerca di un posto di lavoro in NBA, ma anche la storia d’amore che intrattiene con Alex (Kaitlin Olson). La relazione del protagonista del film spagnolo con la sua ragazza contribuiva a donare spessore e importanza alle esperienze che questi stava vivendo con la squadra.Il rapporto tra Marcus ed Alex riesce, a tratti, nel medesimo intento; altrove, invece, sembra semplicemente una storia parallela, meno coinvolgente.

Come nell’originale, gli attori protagonisti di Campioni sono realmente disabili e questo aspetto viene valorizzato dal doppiaggio italiano, che ha scelto ragazzi affetti da sindrome di down e dello spettro autistico, non professionisti, per dare voce ai giocatori della squadra Friends. L’inclusività, dunque, non risulta soltanto uno dei contenuti principali del film, ma è messa in atto già nella sua creazione, rendendo, in questo modo, il messaggio del film non smielato o moralistico, ma effettivo. I Friends imparano a giocare a basket professionalmente, riescono a fare squadra e ottenere risultati imprevisti ma, soprattutto, sono loro che insegnano al proprio coach, con un calore e una simpatia disarmanti, il valore reale della stima e dell’affetto reciproci, della vittoria e della sconfitta.

Marcus, per la scoperta di queste piccole grandi verità della vita, deve prima superare il preconcetto “culturale” che ha nei riguardi dei suoi ragazzi. Ed è molto interessante che questo avvenga con enorme naturalezza: sia perché viene investito lui per primo da grande stima da parte della squadra, sia perché ha dei modelli a cui guardare nel corso di tutta la vicenda. In primo luogo, proprio Alex, la donna di cui l’allenatore s’innamora, che è la sorella di Johnny (Kevin Iannucci) e che lo ama tanto da dover imparare a sua volta qualcosa: lasciare che il fratello affronti da solo la propria vita adulta. In secondo luogo, Julio (Cheech Marin), che conoscendo da tempo i ragazzi li presenta a Marcus come persone intere, complete, che non hanno bisogno di essere salvate da loro ma semplicemente accompagnate, apprezzate e, in questo caso, allenate. Infine, Phil Peretti (Ernie Hudson) che, nonostante gli attriti iniziali, si rivela decisivo nel processo che porta il protagonista a comprendere i propri errori e a desiderare un cambiamento radicale.

Marcus, quindi, impara a voler bene autenticamente, ma non è mai da solo: guarda tanto ai coetanei che lo circondano quanto ai ragazzi che allena, che non sapranno forse cosa sia un pick and roll, ma sicuramente sono più avanti di lui su questo aspetto di fondamentale importanza per la vita.

Carla Barenghi

