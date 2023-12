Diabolik e l’ispettore Ginko sono sulle tracce di una pericolosa banda di rapinatori. Il primo vuole mettere le mani su alcune preziose monete antiche che i malviventi gli hanno impedito di rubare, il secondo li vuole arrestare. Entrambi, però, vengono catturati e si ritrovano faccia faccia nei sotterranei della villa dell’avvocato Manden, la mente della banda. Preoccupate per non vedere i loro amati, Eva Kant e la contessa Altea si mettono alla ricerca di Diabolik e Ginko…

Ispirato al n.107 dell’omonimo fumetto, con Diabolik, chi sei? i Manetti Bros. completano la loro trilogia sul re del terrore dopo Diabolik e Diabolik, Ginko all’attacco! . Come per i precedenti capitoli, alcuni aspetti del film convincono, altri meno. Come sempre molto curata l’ambientazione, questa volta negli anni ’70; ogni dettaglio scenografico e di costumi, è perfetto. Inoltre, Diabolik, chi sei? è senza dubbio il capitolo più noir dei tre e forse anche quello più cruento. I Manetti Bros. calano bene lo spettatore nelle atmosfere del poliziottesco italiano ma mantengono quella impostazione glaciale e fissa, da fumetto appunto, che lascia un po’ freddo chi guarda il film.

Se la prima parte del racconto è convincente, soprattutto quando al centro della scena c’è la banda criminale, lo è meno la seconda quando Ginko, cui dà il volto ancora Valerio Mastandrea, e Diabolik, impersonato da Giacomo Gianniotti si trovano faccia a faccia da prigionieri. Il racconto in flashback sulle origini di Diabolik doveva essere la parte forte del film ma, al di là di un bianco e nero un po’0 di maniera, non riesce a nostro avviso a rappresentare un valore aggiunto; rimane tutto troppo glaciale e impersonale. Anche Paolo Calabresi, nei panni di King, il criminale che in qualche modo cresce il giovane Diabolik, poteva essere sfruttato meglio. Alla fine è sempre Miriam Leone, nei panni della dark lady Eva Kant a rimanere impressa mentre Monica Bellucci in quelli della contessa Altea lascia più di una perplessità. Nel cast anche brevi apparizioni per Carolina Crescentini e Barbara Bouchet.

Complessivamente la trilogia dei Manetti Bros. rimane comunque un’importante e interessante operazione produttiva e cinematografica che ha dato lustro a uno dei personaggi iconici del fumetto mondiale ma che non ha trovato l’aggancio o il mood giusto per fare breccia nel pubblico.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube