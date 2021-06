La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da otto anni ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Miss Marx, che ha ottenuto un buon 38,5 di voto dal nostro pubblico – lunedì 21 giugno 2021 alle ore 21.00 presenta Cosa sarà di Francesco Bruni, con cui ci collegheremo in video per il dibattito al termine della proiezione, con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Giuseppe Pambieri e Raffaella Lebboroni

La scoperta di avere un tumore obbliga un uomo ad affrontare diversamente molto di quello che prima dava per scontato.

«Francesco Bruni, già sceneggiatore del Montalbano televisivo, di molti dei film di Paolo Virzì e regista di Scialla!, Noi 4 e Tutto quello che vuoi», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «decide di partire dalla sua storia personale di chi è passato attraverso le pene della chemio e salvato grazie a un trapianto di midollo. Bruno Salvati, il protagonista – non sfugge l’assonanza con “Bruni salvato” – è rappresentato con tutti i suoi limiti e attraverso flashback che lo riportano alla sua infanzia, al rapporto problematico col padre, alla tenerezza della madre che gli appare durante le fasi più stranianti della chemio. È un lungo e non facile percorso per ritrovare sé stesso nella malattia con scoperte sorprendenti, la possibilità di un trapianto da un parente sconosciuto e piccoli gesti quotidiani che esprimono bene il significato della parola cura».

Come in passato, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 21 giugno alle ore 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Tali misure, che prevedono anche tra le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la capienza delle sale al 50%.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue 28 giugno con La vita straordinaria di David Copperfield del britannico Armando Iannucci.

Attenzione. Conservate i biglietti per partecipare al Premio Fedeltà finale!



Qui è possibile scaricare la scheda del film.