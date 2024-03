Los colonos è ambientato nel 1901 in Cile. Tre uomini a cavallo intraprendono una spedizione attraverso l’arcipelago della Terra del Fuoco per volere di un ricco proprietario terriero, incaricati di mettere in sicurezza la sua vasta proprietà statale. Ad accompagnare lo spericolato tenente britannico e il mercenario americano c’è il meticcio Segundo, che si renderà conto che la loro vera missione è quella di “eliminare” la popolazione indigena.

Esordio alla regia per lo sceneggiatore cileno Felipe Gálvez, che si cimenta con un film che affonda le radici nella storia del suo Paese e del Sud del continente americano. Los colonos rivisita il genere western e racconta un’epopea: solo che a fare da sfondo alla vicenda non ci sono cowboys, pellerossa e le pianure sterminate dei futuri Stati Uniti ma le ambizioni di ricchi possidenti di origine europea sulle affascinanti e respingenti terre ai piedi delle Ande. Il luogotenente MacLennan (Mark Stanley) e il mercenario Bill (Benjamin Westfall) rappresentano il cinismo e la violenza europea; non si fanno il minimo scrupolo a sterminare un’intera tribù indigena sul far dell’alba, solo perché in qualche mondo ne intralciava il loro percorso anche se sul loro camino troveranno forse chi è peggio di loro. Segundo (Camilo Arancibia), invece, è l’immagine della popolazione locale al servizio di quella europea di cui, poco a poco, conosce la ferocia e l’assenza di scrupoli.

Il film di Felipe Gálvez ha un ritmo molto lento ma affascina; per lunghi tratti del racconto non succede nulla perché sono soprattutto i paesaggi e la solitudine dei tre protagonisti a prendere il centro della scena. Tuttavia, il messaggio di denuncia del colonialismo europeo e del suo violento impatto sulle terre del Sudamerica alla fine è efficace anche se nell’ultima parte – ambientata sette anni dopo l’inizio – il racconto un po’ si smarrisce. Los colonos è comunque un’opera prima molto interessante che ha svelato il talento di Gálvez. Presentato al Festival di Cannes 2023 nella sezione Un certain regard.

Stefano Radice