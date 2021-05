Dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia, La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da otto anni ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, ritorna lunedì 24 maggio 2021 alle ore 20.00 con Nomadland protagonista agli Oscar 2021.

Vincitore prima del Leone d’Oro a Venezia e poi trionfatore agli Oscar con tre statuette, come Miglior film, Miglior regia e alla Migliore interpretazione femminile per Frances McDormand, «Nomadland – scrive Letizia Cilea nella sua recensione – «è una delicatissima storia di dolore e memoria. Con il suo film la regista Chloé Zhao ci porta in viaggio insieme a Fern (Frances McDormand), una donna di mezza età che dopo la morte del marito decide di lasciare la propria casa per viaggiare nei grandi spazi americani con il suo van. Una scelta estrema, quella della vita da nomade, che la porterà a incontrare personaggi fuori dal comune e a misurare l’impatto che l’esperienza della solitudine e della ricerca hanno sulla sua percezione del mondo. Pochissime le parole di questa donna, che concentra le sue emozioni nello straordinario volto dell’attrice, capace col suo sguardo insieme dolce e malinconico di tenere in piedi una narrazione fatta di gesti e di silenzi, di incontri significativi e di un’esplorazione dolorosa nei punti più intimi della propria storia».

L'appuntamento è per lunedì 24 maggio alle ore 20.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

