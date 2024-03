Potente film storico-biografico dal regista danese Nikolaj Arcel, La terra promessa – titolo italiano del forse più efficace e originale Bastarden – racconta la storia dello squattrinato capitano Ludvig Kahlen, pensionato di guerra che a metà del 1755 decide di partire alla conquista delle aspre e desolate lande danesi con un obiettivo apparentemente impossibile: costruire una colonia in nome del Re, combattendo contro una terra difficile da coltivare anche per le patate. In cambio, riceverà per sé il titolo nobiliare che ha sempre disperatamente desiderato. Ma l’unico sovrano della zona, lo spietato Frederik de Schinkel, crede arrogantemente che quella terra gli appartenga. Quando de Schinkel viene a sapere che la cameriera Ann Barbara e suo marito sono fuggiti per rifugiarsi presso Kahlen, giura vendetta, facendo tutto ciò che è in suo

potere per scacciare il capitano…

Commovente e appassionato, il film di Arcel trova il suo fuoco nel volto di Mads Mikkelsen, azzeccato interprete di un capitano eticamente inappuntabile e pronto a tutto pur di difendere giustizia e libertà; alti ideali e complesse stratificazioni dei personaggi animano la sceneggiatura del film, arricchita dalle belle ambientazioni naturali, dalle ottime interpretazione del cast collaterale (una su tutte la bravissima Amanda Collin) e da una ricostruzione storico-politica estremamente efficace. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023.

Letizia Cilea