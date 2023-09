Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso, siamo ripartiti per la dodicesima edizione con Oppenheimer di Christopher Nolan che ha ricevuto dal pubblico uno straordinario 40,8° di voto.

Lunedì 2 ottobre 2023 la Febbre presenta Io capitano di Matteo Garrone, Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra di Venezia. Due giovani senegalesi lasciano Dakar per raggiungere l’Europa, affrontando il deserto, i centri di detenzione in Libia e la traversata in mare. «Io capitano », scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «ha il pregio di mostrare il punto di vista di chi non scappa dalla guerra o dalla fame, ma cerca semplicemente una vita migliore. Seydou e Moussa conducono un’esistenza con pochi mezzi, ma hanno di che mangiare, vestirsi, un tetto sulla testa e vanno anche a scuola. Ma quel che vedono sui loro smartphone (perché hanno anche quelli) è un sogno che sembra a portata di mano. Da questo punto di vista si potrebbe definire il film come un “romanzo di formazione” quasi di stampo dickensiano: i due cugini che partono dal Senegal sono due ragazzini ingenui, ricchi di sogni ma che non hanno nessuna conoscenza del mondo. Ad approdare in Italia saranno due uomini, che hanno sofferto nel corpo e nell’anima».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ricordiamo che prosegue la campagna tesseramento 2023 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 2 ottobre 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

I prossimi appuntamenti della Febbre: 9 ottobre, Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli, documentario sul grande cantante scomparso da dieci anni, presentato a Venezia fuori concorso. Il 16 ottobre è la volta di As bestas di Rodrigo Sorogoyen, il film spagnolo dell’anno, con 9 premi Goya, nonché uno dei titoli migliori in assoluto del 2023.