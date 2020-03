Ve ne avevamo parlato in occasione della presentazione alla Festa del cinema di Roma e poi per la breve uscita nelle sale. Ora Western Stars, il film di e con Bruce Springsteen tratto dal suo ultimo album arriva anche in formato digitale. Il film, co-diretto da Thom Zimny e Bruce Springsteen, al suo debutto alla regia, è disponibile per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Il film è inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Vvvid e Infinity.

Un documentario su un cantante e un uomo che si racconta al pubblico in una meditazione in 13 canzoni. Canzoni che sono la storia di uomini alla ricerca di una strada, uomini che commettono errori ma sanno riconoscere dove davvero sta il loro cuore. Tra il deserto e le highway , le grandi città e i locali in mezzo al nulla è l’umano che emerge nella sua miseria e grandezza.

In occasione dell’uscita digitale del film, i primi 10 minuti di Western Stars sono già disponibili sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia .