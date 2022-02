Il filo invisibile racconta di Leone, un sedicenne alle prese con l’innamoramento ricambiato per Anna. Leone, però, ha due padri – Simone e Paolo, la cui unione è riconosciuta anche dalla legge italiana – e una madre biologica – Tilly – che dagli Usa è comunque presente nella loro vita. Per la fine dell’anno scolastico sta preparando un video, insieme all’amico Jacopo, in cui racconta della sua vita. Tutto si complica, però, quando Simone e Paolo decidono di divorziare…

Con Il filo invisibile Marco Simon Puccioni dirige e scrive (con Luca De Bei) un film che parla ovviamente molto di famiglie lgbt e riconoscimenti di diritti civili. In questo senso è calato decisamente nella contemporaneità non solo per il tema della genitorialità omosessuale ma anche per quello di una generazione di adolescenti in cerca della propria identità. Il cuore del racconto, infatti, è la crescita e la maturazione di Leone (Francesco Gheghi, visto in Mio fratello rincorre i dinosauri) che lotta contro tutti i pregiudizi (anche quello dei coetanei che lo considerano gay, vista la sua situazione in famiglia) per affermare sé stesso, il suo posto nel mondo, il suo amore per Anna ma anche per rivendicare il suo ruolo di figlio di fronte a due genitori che – causa separazione – finiscono per coinvolgerlo nelle loro liti. Il filo invisibile non è solo quello che lo lega a loro ma anche il legame con la madre biologica che, nel finale, avrà un ruolo importante nel risolvere una situazione decisamente ingarbugliata (no spoiler). Un film di relazioni e rapporti complessi che hanno comunque alla base i sentimenti che uniscono i diversi protagonisti. Marco Simon Puccioni racconta tutto sul filo dell’ironia e della commedia, aiutato dalle convincenti performance non solo di Gheghi ma anche di Filippo Timi (Paolo) e Francesco Scianna (Simone). E proprio questo tono leggero aiuta anche il regista nel veicolare il messaggio sociale del film. Il filo invisibile è disponibile al cinema su Netflix.

Aldo Artosin

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter