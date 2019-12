Venerdì 6 dicembre 2019 prosegue a Milano la rassegna Il fattore umano”, realizzata grazie alla collaborazione tra Sentieri del Cinema e la Parrocchia San Carlo alla Ca’ Granda, in via val Daone 10. Dopo Gran Torino, vedremo insieme un altro grande film di Clint Eastwood, Sully (2016) con Tom Hanks ottimo protagonista di una storia vera. Il grande attore interpreta il pilota dell’aviazione civile Chesley Sullenberger detto “Sully” che il 15 gennaio 2009 si trovò con l’aereo ai suoi comandi in avaria, appena decollato da New York, e costretto a un rischioso ammaraggio nel fiume Hudson (con le sue acque gelide, in pieno inverno). In questo modo salvò passeggeri ed equipaggio e divenne un eroe. Ma subito dopo, fu messo sotto accusa dalla Commissione d’inchiesta del National Transportation Safety Board, che ipotizzava una sua scelta sbagliata tale da mettere a repentaglio inutilmente la vita dei passeggeri. Un film sul contrasto tra una ragione fondata su numeri e teorie e un “fattore umano” che nessun calcolo può cancellare.

La proposta è sempre quella denominata “ceneforum”: come nelle serate precedenti, ci sarà alle 19.30 una cena comunitaria (con offerta di almeno 15 euro per coprire i costi) nei saloni della parrocchia, e poi la proiezione del film nella sala adiacente introdotta da Antonio Autieri, direttore della nostra testata on line, che condurrà anche il dialogo successivo. Per la cena, prenotazione obbligatoria entro martedì 3 dicembre scrivendo una mail a ceneforumsancarlo@gmail.com.