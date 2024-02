Una varia umanità, nei film in ed extra concorso. Scriviamo allora di di viaggiatori misteriosi, architetti, crisi familiari; ma anche di personaggi mitici e dove trovarli.

A Traveler’s needs di Hong Sangsoo, con Isabelle Huppert, Lee Hyeyoung, Kwon Haehyo, Cho Yunhee, Ha Seongguk

Arriva alla Berlinale la terza collaborazione tra Isabelle Huppert (della cui bulimia lavorativa siamo venuti a conoscenza grazie alla puntata a lei dedicata dalla serie francese Dix pour cent – Chiama il mio agente) e il regista sud coreano Hong Sangsoo). A traveler’s needs è un’opera minimalista dove la nostra interpreta una misteriosa donna francese che nella Seoul di oggi si arrabatta dando lezioni di inglese a vari clienti. Di lei non sappiamo praticamente nulla (gira sempre con lo stesso vestito e l’unico accessorio di cui sembra non poter fare a meno è una bottiglia di Makgeolli, il vino di riso coreano…) e poco capiamo anche della maggior parte dei suoi clienti, che sorprendiamo in surreali e lunghissime conversazioni. Del resto anche il mondo in cui i personaggi si muovono è così ristretto che in realtà potremmo trovarci ovunque, ed è probabilmente che il senso di un distaccato spaesamento sia quello che il regista autore vuole ottenere chiudendoci negli spazi angusti delle abitazioni ma anche mostrandoci il parco dove la protagonista Iris ama sdraiarsi sulle rocce con inquadrature strettissime e claustrofobiche.

Ci è sembrato purtroppo più un faticoso esercizio di stile che una intima disamina di personaggi, le cui specificità finiamo per dimenticare un attimo dopo che sono usciti di scena.

Langue étrangère di Claire Burger, con Lilith Grasmug, Josefa Heinsius, Nina Hoss, Chiara Mastroianni, Jalal Altawil (nella foto)

Fanny e Lena, 17enni amiche di penna (anche se oggi si scambiano email e abbiamo la sensazione che lo abbiano fatto su richiesta delle madri che si conoscevano…) una francese e l’altra tedesca, non potrebbero essere più diverse. Fanny è timida e ansiosa di compiacere, Lena ribelle e appassionata di mille cause politiche ed ecologiche. Hanno però in comune genitori che non sanno come “maneggiarle”, non per disinteresse, ma forse perchè incasinati a modo loro…

Mentre Fanny è ospite a Lipsia a casa di Lena tra le due a poco poco nasce un rapporto più profondo che però è complicato dalle bugie piccole e grandi che la francese ha l’abitudine di inventare per proteggersi dalla sua stessa fragilità. La verità verrà a galla quando Lena va a trovarla a Strasburgo; potrebbe essere la fine di un’amicizia o la nascita di qualcos’altro…

Nel panorama di un concorso che si è rivelato in molti casi deludente (soprattutto perchè imprigionato in storie bislacche o paranoie intellettuali) il ritratto di queste due adolescenti incasinate è capace di toccare il cuore dello spettatore nel raccontare con onestà il dolore della crescita, del non sentirsi capiti o amati abbastanza, la confusione nella ricerca di qualcosa a cui attaccarsi per dare un senso alla propria vita. Per Lena sono le sue mille battaglie (le stesse di tanti coetanei italiani che poi però non sanno dare conto di quello per cui si battono), per Fanny probabilmente una persona a cui affidare il suo cuore un po’ fragile che nasconde sotto storie eccessive.

La regista Claire Burger le pedina nei loro approcci impacciati, nei loro sguardi segreti, non le giudica, ma ci restituisce con affetto la loro ricerca a volte confusa e i loro slanci che magari fanno sorridere gli adulti un po’ cinici (come chi scrive) ma che tuttavia testimoniano una vitalità e una verità che non abbiamo trovato in molte altre pellicole berlinesi…

Un po’ semplicistico il modo in cui la storia si chiude (e lascia il dubbio che Fanny abbia abbracciato la sua ennesima versione di se stessa per non perdere l’amica…), il che non toglie che al film la capacità di entrare nel cuore delle sue protagoniste con garbo, accompagnando anche noi a guardare loro e quelli che le circondano con amore e comprensione.

Luisa Cotta Ramosino

Dal Sundance Film Festival arriva fuori concorso Sasquatch Sunset, film senza dialoghi diretto da David e Nathan Zeller: tra i boschi di conifere del Nord America, ancora ai giorni nostri ma senza cognizione della civiltà circostante, vive una famiglia di ominidi o leggendari “Bigfoot”, gli Yeti del continente americano. Tra i produttori di questa avventura surreale figura Jesse Eisenberg, che si nasconde peraltro dietro le fattezze prostetiche e irriconoscibili di un giovane uomo-scimmia.

Lo spunto è abbastanza peculiare, mescolando il realismo della vita preistorica con la surreale ambientazione ai giorni nostri, dove una strada o un accampamento incustodito possono improvvisamente attraversare – e turbare – il percorso di questi nomadi ignari e non evoluti, che comunicano con suoni gutturali e tentano invano di iniziare a contare, che percuotono i tronchi aspettando una risposta da altre possibili tribù ma che lanciano le feci in caso di minaccia. I Bigfoot, purtroppo, sembrano prendere vita nel momento stesso in cui la telecamera li inquadra, diventando la caricatura del famigerato “anello mancante”, realizzata senza particolare impegno narrativo e a uso e consumo dello spettatore: tra sperimentazione di ogni bacca o fungo come se fosse la prima volta, e nell’assoluta mancanza di incontri diretti con gli uomini, verrebbe da rompere la sospensione del dubbio riguardo alla capacità di conservazione del gruppo di ancestrali protagonisti fino al primo ciak…

Sfugge un po’, quindi, il senso dell’operazione del film degli Zeller, che pur disponendo della suggestiva ambientazione naturalistica nordamericana – tra felci, alberi secolari e fauna selvatica – non riesce a proporre né un’esperienza immersiva, né un particolare punto di vista sugli albori della civiltà. Il gioco della sopravvivenza della specie, nella sua chiave puramente comico-grottesca, finisce presto per stancare.

Roberta Breda

Una riflessione sull’architettura passata e presente è quella di Architecton di Victor Kossakovsky: immagini dell’armonia degli antichi monumenti di Baalbek, esplosioni nelle cave da cui si ricava materiale da costruzione, l’abbattimento di interi quartieri di città turche devastate dal terremoto, l’effetto dei bombardamenti russi sui condomini ucraini, il taglio degli alberi. A far da contraltare a tutto questo, la placida presenza di Michele De Lucchi, archistar italiana autore di innumerevoli realizzazioni (suo anche il design degli interni degli uffici postali), che decide di interrare un cerchio di pietre nel giardino della sua casa di Angera perché resti a futura memoria. Deluso dagli edifici contemporanei (che anche lui stesso ammette di aver collaborato a costruire) e dall’abuso di cemento armato, De Lucchi guarda con nostalgia e ammirazione alle opere in pietra che conservano ancora, dopo millenni, una bellezza e un fascino inimitabili.

Beppe Musicco