La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Un giorno di pioggia a New York (che ha ottenuto dal pubblico un buon 39,4° di “temperatura”), lunedì 23 dicembre 2019 conclude l’anno solare con Cena con delitto – Knives Out, strepitosa commedia/giallo di Rian Johnson, interpretata da un cast stellare tra cui Daniel Craig, Ana de Armas, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis e Chris Evans.

Il famoso scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua casa. Suicidio o delitto? E chi è sospettabile tra gli avidi familiari?

«Cena con delitto», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «è un film dallo squisito stile visivo, che rende omaggio alla narrativa poliziesca con una rivitalizzazione scintillante dei suoi più classici tropi. Le esibizioni degli attori sono sapientemente sopra le righe, brillantemente esagerate nell’incarnare personaggi che ostentano un’insopportabile sicumera, ma sotto sotto sono terrorizzati dalla prospettiva di doversi mettersi a lavorare veramente per mantenersi. La sceneggiatura disorienta sapientemente lo spettatore, che ogni volta pensa di aver raggiunto un punto fermo, per poi vedersi spiazzare ancora. Un film insolito, ricco di emozioni per la testa, ma che non disdegna qua e là le ragioni del cuore».

