Improvvisamente a Natale mi sposo è ambientato durante le Feste sulle Dolomiti. La famiglia di Lorenzo, come sempre, va a trovarlo nell’hotel di cui è proprietario. Quello che non sanno è che Lorenzo ha una sorpresa per loro, ovvero l’annuncio del matrimonio con Serena. La figlia Alberta rimane senza parole mentre più contenta è la nipote Chiara. Forse, però, Serena nasconde qualcosa…

Improvvisamente a Natale mi sposo è il sequel di Improvvisamente Natale, sempre diretto da Francesco Patierno; se il film del 2022 era uscito direttamente su piattaforma, questo è approdato al cinema. Confermati i protagonisti principali come Diego Abatantuono (Lorenzo), Michele Foresta (il fedele manager dell’hotel Otto), Nino Frassica (Don Michele) e Violante Placido (Alberta); new entry, Elio (il sindaco Zandonai) e Carol Alt (Serena). La trama imbastita è la classica commedia degli equivoci in cui i momenti migliori sono i siparietti da cabaret tra Abatantuono (che recita quasi esclusivamente da seduto), Frassica e Foresta. Per il resto la sceneggiatura è troppo prevedibile e senza guizzi per un film che al cinema non ha il passo giusto per conquistare il pubblico delle famiglie cui si rivolge. Rimane pregevole la confezione molto curata e, ovviamente, l’ambientazione di montagna. Film di questo tipo, a nostro avviso, oggi hanno la loro collocazione ideale in streaming piuttosto che su grande schermo.

Stefano Radice

