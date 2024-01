Yannick inizia in un teatro di provincia dove si mette in scena Il cornuto, una commediaccia di tradimenti di coppia. Nel pieno della recita, dalla platea si alza uno spettatore che manifesta tutto il suo disappunto. Sale sul palco e, armato di una pistola, riscrive il copione…

Diretto dallo spiazzante regista Quentin Dupieux, Yannick è una commedia amara di soli 67′ minuti in cui si assiste a un totale ribaltamento dei ruoli tra attori, regista e pubblico. Il ritmo e le battute sono sferzanti con il personaggio principale, impersonato da Raphaël Quenard (molto bravo), che prende rapidamente la scena. Il film, però, non parla solo di teatro, regia, brutti spettacoli che fanno perdere tempo e soldi e verso i quali gli spettatori potrebbero ribellarsi, ma parla anche di solitudine e della ricerca di un proprio posto nel mondo che Yannick prova a conquistare sul palco. Il ribaltamento dei ruoli si vede anche nel pubblico, dapprima preso in ostaggio e spaventato da Yannick, poi complice e dalla sua parte. Oltre a Quenard, sul palco vediamo muoversi anche Pio Marmaï, Blanche Gardin e Sébastien Chassagne nei panni dei tre attori (Paul, Sophie e William) che si vedono sbeffeggiati da Yannick. In particolare Pio Marmaï impersona Paul, interprete frustrato che con la messa in scena in atto prova anche lui a dare un senso al suo ruolo di attore. Di certo non ci si annoia nel guardare il film di Dupieux, anzi meglio dire la sua pièce teatrale, ma alla fine si ha l’impressione di avere assistito a un bell’esercizio di stile e scrittura che rimane un po’ fine a sé stesso. Presentato al Locarno Film Festival.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube