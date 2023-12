«Tutti amano le proprie illusioni». «Amano? Ne hanno bisogno, come l’aria che respirano»: con queste parole si conclude, su note misteriose, Ombre e Nebbia, gran film di Woody Allen del 1991. È così, tra illusionismo e gioco di prestigio, che il regista ci ha incantati svelando (e nascondendo) la sottile linea tra ciò che è vero e ciò che è falso, aprendo una finestra sull’umano desiderio di credere in cose che non sono possibili.

Attraverso il regno incantato che è il cinema stesso, il regista ha sempre parlato dell’uomo e della sua anima, delle illusioni a cui inevitabilmente tutti noi ci aggrappiamo, cercando talvolta di resistere a quella che invece è una cruda realtà. Come ben sappiamo Woody non ha mai risparmiato al suo pubblico un pungente cinismo; in Scoop (2006) veste i panni di un mago, eppure è sempre stato colui che svela il trucco, come Stanley Crawford (Colin Firth) in Magic in the Moonlight (2014), mettendo il suo pubblico davanti alla realtà, analizzandone le incoerenze, le maschere e i nascondigli e tutto senza rinunciare ad una spassosissima ironia.

Con la rassegna Magic Woody, dal 27 dicembre al 5 gennaio, Cineteca Milano ci permette di scoprire il forte legame del regista newyorchese con la magia e il mistero, attraverso sette film sospesi tra verità e finzione: Alice (1990), Broadway Danny Rose (1984), Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni (2010), La maledizione dello scorpione di giada (2001), Magic in the Moonlight (2014), Ombre e nebbia (1991) e Scoop (2006). I film si intrecciano perfettamente con la mostra “A me gli occhi – Maghi, forzuti, illusionisti, fachiri e cinema”, in corso al MIC – Museo Interattivo del cinema fino al 28 aprile.

Maddalena Villa

Nella foto: Woody Allen in Broadway Danny Rose (1984)

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

Mercoledì 27 dicembre ore 15.30

Broadway Danny Rose

Woody Allen, USA, 1984, b/n, HD, 86’.

Int.: Woody Allen, Mia Farrow.

In un piccolo ristorante di New York un gruppo di vecchi artisti del varietà ricorda i tanti

episodi delle rispettive carriere.

Due candidature al Premio Oscar: miglior regia e migliore sceneggiatura originale.

Mercoledì 27 dicembre ore 17.30

Magic in the Moonlight

Woody Allen, USA, 2014, HD, 97’.

Int.: Emma Stone, Colin Firth.

Un famoso illusionista viene assoldato da un amico per smascherare una sedicente

sensitiva. Non riuscendo a captarne i trucchi, incomincia a convincersi dei poteri

sovrannaturali della ragazza.

Giovedì 28 dicembre ore 15.30

Lunedì 1 gennaio ore 19.15

You Will Meet a Tall Dark Stranger

(Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni)

Woody Allen, USA/Spagna, 2010, HD, 98’, v.o. sott. it.

Int.: Antonio Banderas, Josh Brolin, Anthony Hopkins.

Complicati intrecci e crisi di vario genere colpiscono la famiglia di Alfie e Helena dopo che

l’uomo, alla ricerca di novità, divorzia dalla moglie per sposare una giovane escort. Helena,

amareggiata, si affiderà a una finta veggente.

Giovedì 28 dicembre ore 17.30

La maledizione dello scorpione di giada

Woody Allen, USA/Germania, 2001, 35mm, 103’.

Int.: Woody Allen, Helen Hunt.

New York, anni Quaranta: un investigatore non accetta di buon grado la sua nuova

collaboratrice. Insieme verranno ipnotizzati da un medium, che se ne servirà per compire

alcuni furti.

Venerdì 29 dicembre ore 17.30

Venerdì 5 gennaio ore 17.30

Scoop

Woody Allen, UK/USA, 2006, HD, 96’, v.o. sott. it.

Int.: Woody Allen, Scarlett Johansson, Hugh Jackman.

Una giornalista alle prime armi riceve dal fantasma di un reporter lo scoop sull’identità di

un assassino. Insieme ad un anziano mago si metterà alla ricerca dell’omicida.

Martedì 2 gennaio ore 15.30

Shadows and Fog (Ombre e nebbia)

Woody Allen, basato sulla pièce teatral Death di Woody Allen, USA, 1991, b/n, HD, 86’,

v.o.sott. it.

Int.: Mia Farrow, Woody Allen.

In una nebbiosa città mitteleuropea, un impiegato viene accusato di essere un

temuto strangolatore. Nel frattempo, una mangiatrice di spade, dopo aver scoperto il

tradimento del marito clown, viene scambiata per una prostituta.

Mercoledì 3 gennaio ore 17.30

Alice

Woody Allen, USA, 1990, HD, 106’, v.o. sott. it.

Int.: Mia Farrow, William Hurt.

Dopo il tradimento del marito, la nevrotica Alice decide di cambiare vita.

Elegante commedia ispirata al film Giulietta degli spiriti (1965, Federico Fellini),

candidata all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

BIGLIETTI PROIEZIONI

Intero: € 7,50

Ridotto: (Cinetessera*, studenti universitari, under 14) € 6,50

Tessera Vieni al cinema: da lunedì a giovedì € 6,00 (esclusi festivi e pre festivi)

Solo i martedì ridotto con Carta Fidaty: € 6,50

L’Abbonamento Musei Lombardia dà diritto all’ingresso gratuito per visitare il MIC nei

consueti orari di apertura e per assistere a tutte le proiezioni fino alle ore 19.00. Eventi

speciali fuori da questi orari non rientrano nella gratuità dell’Abbonamento

*Cinetessera 2023 (valida fino a Dicembre 2023)

INGRESSO MUSEO E MOSTRA “A ME GLI OCCHI”

Intero: € 9,00

Ridotto: (Cinetessera*, studenti universitari, under 14) € 7,00

Family: € 6,00 (valido per un nucleo familiare composto da minimo 3 persone tra cui un

under 14)

Solo i martedì ridotto con Carta Fidaty: € 6,00

L’Abbonamento Musei Lombardia dà diritto all’ingresso gratuito per visitare il MIC nei

consueti orari di apertura e per assistere a tutte le proiezioni fino alle ore 19.00. Eventi

speciali fuori da questi orari non rientrano nella gratuità dell’Abbonamento

*Cinetessera 2023 (valida fino a Dicembre 2023)

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube

Il trailer di Broadway Danny Rose: