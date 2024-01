In Wonder – White Bird, il giovane Julian, dopo essere stato espulso dalla scuola per i fatti raccontati in Wonder, si ritrova in un nuovo istituto ma non riesce a legare con i compagni. Un giorno viene a trovarlo a sorpresa da Parigi la nonna Sara, un’artista molto affermata che decide di rivelargli alcuni importanti segreti della sua vita. Il racconto si sposta così nella Francia occupata dai nazisti dove Sara, di famiglia ebrea, evita l’arresto e la deportazione grazie al coraggio e alla gentilezza del suo compagno di classe Julien…

Diretto da Marc Foster (esperto regista di tanti film di successo tra cui il recente Non così vicino con Tom Hanks), è uno spin-off del bellissimo film con Julia Roberts e Owen Wilson ed è tratto da una graphic novel di R.J.Palacio. Il legame con il Wonder del 2017 è nel personaggio di Julian (Bryce Gheisar), espulso dalla scuola per il suo bullismo contro Auggie, ma la storia di White Bird è quasi tutta trasposta al tempo della Seconda Guerra mondiale in una Francia conquistata dai nazisti. E’ nonna Sara (Helen Mirren) a raccontare al nipote della sua adolescenza prima spensierata e poi angosciata per le deportazioni che gli ebrei subirono dai nazisti. Lei stessa (da giovane le dà il volto Ariella Glaser) ne sarebbe stata vittima se non l’avesse aiutata Julien (Orlando Schwerdt) un compagno di classe, zoppo e deriso dai compagni, che la nascose nel fienile di casa, con la copertura dei genitori.

Wonder – White Bird è un film che insegna, soprattutto al pubblico dei ragazzi, l’importanza del coraggio, del sacrificio ma soprattutto dell’altruismo e della gentilezza come valori fondanti dei rapporti tra le persone. E’ anche un film sull’amicizia che si può trasformare in amore e sull’importanza di non nascondere i propri sentimenti. Il messaggio di Sara si rivolge al giovane Julian per fargli capire quanto il suo bullismo e il suo comportamento fossero stati completamente sbagliati. Il film ha una confezione molto patinata e la storia procede in modo piuttosto prevedibile; inoltre, forse sono ormai tanti i film sul tema delle persecuzioni ai danni degli ebrei che lo spettatore purtroppo rischia di non sorprendersi più. Tuttavia il film è ben girato e il messaggio educativo è efficace, risultando importante per le nuove generazioni. Buono il feeling tra i due protagonisti Orlando Schwerdt e Ariella Glaser. Nel cast figura anche Gillian Anderson nei panni di Vivienne, madre di Julien.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube