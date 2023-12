La Stella dei Desideri, uno degli inconfondibili marchi Disney, ha accompagnato generazioni di bambini e adulti costituendo quell’elemento di desiderio e speranza che molto spesso ha dato il via alle storie più amate (basti ricordare la sua apparizione più celebre in Pinocchio). Conosciamo bene la dinamica: il nostro protagonista preferito alza gli occhi speranzosi verso il cielo affidando il suo desiderio alla Stella che, saggiamente, non provvederà a realizzarlo seduta stante, ma farà in modo che l’avventura abbia inizio, lasciando a tutti la possibilità di esaudire i sogni più grandi con le proprie forze.

Da questa magica leggenda, in occasione del centesimo anniversario dei Walt Disney Studios, nasce Wish, dedicato all’origine dell’amatissima Stella, lì dove tutto è iniziato. Conosciamo così la brillante protagonista Asha ed i suoi amici, cittadini del regno di Rosas, dove il re-mago Magnifico promette di custodire e talvolta esaudire i desideri dei suoi sudditi, nascondendo in realtà uno scopo malvagio. Quando Asha esprimerà il suo desiderio alla stella (Star), questa risponderà accorrendo in suo aiuto per liberare la città.

Certamente, il progetto dei registi Chris Buck (vincitore del premio Oscar per Frozen: Il regno di ghiaccio) e Fawn Veerasunthorn risulta piuttosto ambizioso: si tratta di portare sulle spalle di un unico film anni e anni di favole amatissime in tutto il mondo. Non è difficile, infatti, scovare i numerosi richiami a personaggi e momenti chiave della storia Disney, disseminati qua e là nel corso della vicenda.

Purtroppo, però, queste citazioni esplicite potrebbero essere uno dei pochi elementi di valore del film. La storia non risalta particolarmente, presentando sul grande schermo una protagonista troppo simile alle famose principesse del passato, ma senza tratti caratteristici che la distinguano, e un antagonista che non può essere paragonato ai grandi malvagi che ci hanno terrorizzato da bambini. Confusionario è anche il rapporto tra l’infantilità esagerata con cui si esprimono i personaggi e le canzoni (passaggio chiave per la comprensione degli eventi) estremamente articolate e poco orecchiabili, più comprensibili ad un pubblico adulto che a un bambino.

In sostanza, Wish poggia le sue basi e si regge su una tradizione che già conosciamo, e fin troppo bene, portando ben poche novità alla nota casa d’animazione. Un gran peccato, soprattutto considerando che il tema del film sarebbe uno dei più significativi e interessanti degli ultimi progetti Disney: il concetto di desiderio, inteso come parte più preziosa di noi, che comprende la possibilità di non realizzarsi, ma anche la bellezza di provarci e forse, un giorno, riuscirci.

Maddalena Villa

