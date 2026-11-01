Prue è una ragazza di 13 anni, intelligente e determinata. La sua vita a Portland viene sconvolta quando una sinistra nube di corvi rapisce il fratellino Mac e lo trascina oltre i confini della città. Il piccolo è prigioniero nel cuore dell’Impenetrabile Bosco Proibito, un luogo misterioso e cupo da cui, secondo la leggenda, nessuno è mai tornato. Prue, però, non è disposta ad arrendersi e decide di affrontare l’ignoto per salvarlo. E nell’universo nascosto e ricco di magia rappremetato dal Bosco troverà pericoli e farà incontro di ogni sorta.

Wildwood – I segreti del bosco proibito è un film d’animazione prodotto dallo straordinario studio Laika, un’opera che rappresenta l’ultima, titanica fatica di una casa di produzione decisa a rimettersi in gioco per l’ennesima volta firmando il lungometraggio in stop-motion più lungo della storia del cinema, primato precedentemente detenuto dal Pinocchio (2022) di Guillermo del Toro. Il valore di Wildwood non risiede però unicamente nella durata, quanto soprattutto nell’impalcatura produttiva: Laika ha svolto un lavoro monumentale costruendo 136 set fisici e 231 pupazzi ricorrendo agli effetti digitali solo per minimi ritocchi di pulizia in fase di montaggio, a fronte di un budget di circa 100 milioni di dollari. Prima di entrare nel merito del film, vale la pena ricordare come Laika sia riconosciuta, insieme ad Aardman Animations, come la realtà di riferimento mondiale per il cinema d’animazione in Stop-Motion, una tecnica fondata sulla lavorazione artigianale del prodotto materico che riduce al minimo l’impiego della CGI. Nota al grande pubblico principalmente per il capolavoro Coraline e la porta magica (2009), diretto da Henry Selick già autore del cult Nightmare Before Christmas (1993), lo studio dell’Oregon ha continuato a inanellare perle visive di rara bellezza come ParaNorman (2012), Boxtrolls – Le scatole magiche (2014), Kubo e la spada magica (2016) e Mister Link (2019).

Tornando a Wildwood, il termine più calzante per definirlo è “imponente”: Laika e Travis Knight — qui in veste sia di regista che di presidente dello studio — mettono in campo tutte le potenzialità espressive del mezzo animato, al culmine di una lavorazione durata cinque anni che dà libero sfogo a creatività e rigore qualitativo. Lo studio torna in grande stile con il suo progetto più ambizioso, capace di lasciare a bocca aperta per la pura potenza visiva spingendo lo spettatore a domandarsi costantemente come sia possibile una tale resa senza l’ausilio della computer grafica. La cura minuziosa nel design dei corpi, l’ecosistema della foresta che fa da comprimario alla vicenda e il bestiario fantastico che lo popola sono il frutto di un amore e di una perizia tecnica impressionanti. Naturalmente Wildwood non si esaurisce nella sola forma, scivolando nel mero estetismo, ma trova linfa nel romanzo omonimo di Colin Meloy, esattamente come accadeva all’origine letteraria di Coraline. È una precisazione necessaria: dopo il debutto del 2009, i titoli successivi della casa di produzione erano spesso apparsi meno incisivi sul piano dell’impatto complessivo, proponendo narrazioni visivamente splendide ma talvolta incerte negli snodi di scrittura, pur mantenendo standard qualitativi altissimi.

Con Wildwood, invece, Laika fa centro: il film recupera le coordinate della fiaba nera vicina alle atmosfere di Coraline, pur mitigandone l’elemento orrorifico, seguendo un’adolescente ribelle lungo una discesa nei territori dell’ignoto, tra battaglie epiche e le insidie di una foresta altrimenti inaccessibile. La narrazione intercetta nodi tematici universali come il conflitto generazionale e familiare, il limite morale delle proprie ambizioni e il modo in cui il trauma può corrodere un individuo rendendolo spietato verso l’altro. Il luogo in cui si consuma l’avventura incarna tutto questo: è lo spazio proibito dai timori genitoriali nell’infanzia, la soglia che custodisce verità sepolte in cui il possibile e l’impossibile finiscono per coincidere. Si potrebbe scrivere a lungo su un’opera del genere, ma il compito migliore resta quello di invitarvi a sostenere in sala questa perla, lasciandovi interrogare dalle sue suggestioni e ribadendo ancora una volta come l’animazione non sia affatto una riserva esclusiva per l’infanzia; la storia del cinema lo ha dimostrato ampiamente, da capolavori come Coraline e Pinocchio fino a pietre miliari quali Fantastic Mr. Fox (2009) e L’isola dei cani (2018) di Wes Anderson; La sposa cadavere (2005) e Frankenweenie (2012) di Tim Burton; Galline in fuga (2000) e i prodotti di Wallace & Gromit della Aardman Animations; Manodopera (2022) e tanti altri. Pur non privo di qualche oscillazione di ritmo — con passaggi che appaiono a tratti sbrigativi e altri lievemente prolissi —, Wildwood si impone con forza come uno dei titoli più rilevanti e visivamente sbalorditivi dell’anno, confermandosi una visione imprescindibile.

Mattia Basile

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