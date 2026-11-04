L’ultimo film di Martin McDonagh presenta evidenti paralleli narrativi con il suo film d’esordio, In Bruges del 2008, con Colin Farrell e Brendan Gleeson. Allora, due sicari, uno sarcastico e l’altro disilluso, si ritrovavano a lavorare insieme in un luogo lontano dalla loro base. Lì, riflettevano sulla moralità e sulla mortalità, finché un capo sarcastico e vessato non si metteva sulle loro tracce. Qui McDonagh aggiunge sfumature politiche in un contorto, ma piacevole, mix di commedia nera e thriller. Mentre il protagonista di Farrell in In Bruges era una recluta tirata volutamente fuori dal giro per aver ucciso accidentalmente a un chierichetto durante il suo primo incarico, Chris Carlisle (John Malkovich), l’agente della CIA al centro di Wild Horse Nine, è un veterano navigato che non si fa scrupoli a rovesciare interi governi sudamericani. Potrebbe persino aver avuto un ruolo nell’omicidio di John F. Kennedy, come suggerisce ironicamente una gag ricorrente del film.

Naturalmente Malkovich sembra nato apposta per i dialoghi brillanti e incisivi che contraddistinguono lo stile di McDonagh. La sua dizione e la sua eloquenza sono tali da far sembrare che assapori ogni parola come un navigato interprete di Shakespeare. Poiché la sua interpretazione di Chris, malato di cancro, appare autentica e fedele all’esperienza di chi sta lentamente danzando con la morte, è ancora più facile apprezzare il modo in cui il personaggio si lancia in commenti prolissi e politicamente scorretti durante il suo soggiorno sull’Isola di Pasqua.

Alla vigilia del colpo di stato appoggiato dagli Stati Uniti contro il governo socialista cileno di Salvador Allende nel 1973, il capo della stazione CIA di Santiago, M.J. (Steve Buscemi), manda il loquace protetto di Chris, Lee (Sam Rockwell) ad accompagnare l’agente malato in una sorta di finale viaggio premio nella lontanissima Isola di Pasqua (che è pur sempre territorio cileno). Per una volta, la mente dietro operazioni che vanno dalla brutale guerra civile in Guatemala allo sbarco nella Baia dei Porci si ritrova ai margini dell’azione, anziché esserne il principale artefice. Paranoia e intrighi si susseguono, mentre Chris si convince che il suo periodo di riposo sull’isola potrebbe ancora avere un qualche impatto sul prossimo cambio di regime. Nonostante la salute cagionevole, la mente di Chris è ancora abbastanza acuta da sferrare numerosi colpi al vetriolo contro chiunque osi intavolare una conversazione con lui. Oltre a Lee, che ha imparato da tempo a parare i colpi verbali del suo mentore quando non riesce a lasciarseli scivolare addosso, i bersagli più frequenti delle frecciate di Chris nel film sono due studentesse idealiste di sinistra, Monica (Mariana di Girolamo) e Alicia (Ailín Salas), con le quali flirta sull’isola.

Wild Horse Nine oscilla tra il thriller d’azione con un sicario, e quello in cui i personaggi si ritrovano in un ambiente completamente diverso. I dialoghi tra Chris e Lee, mentre esplorano il nuovo ambiente, sono ricchi di momenti divertenti e vivaci, e le gag raggiungono il culmine quando MJ rientra nella narrazione nel terzo atto per chiudere definitivamente la questione con l’agente che dimostra di essere fuori controllo. Buscemi, che ricorda alcune delle sue migliori interpretazioni per i fratelli Coen, si diverte a scagliare insulti velenosi senza doversi preoccupare troppo di delineare un arco narrativo convincente. Quando McDonagh assume un tono più cupo per riflettere sulle conseguenze dell’ingerenza della CIA negli affari esteri, i suoi dialoghi, solitamente incalzanti, rallentano considerevolmente. Questo ritmo contribuisce a garantire che la brillantezza di una battuta fulminante non venga soffocata dalle risate suscitate dalla precedente, ma lascia anche spazio per lunghi silenzi, probabilmente pensati per indurre alla riflessione sul reale peso degli Stati Uniti nella politica estera. E se in un altro film del regista, Gli spiriti dell’isola, l’asina Jenny rappresentava un simbolismo toccante, qui quel ruolo è ricoperto da un cavallo selvaggio che si imbatte in Chris una notte, mentre questi guarda le stelle pensando a come farla finita. Nel film anche una piccola parte anche per Tom Waits, nel ruolo di Jim, il fratello di Chris con cui non ha più rapporti e che vive nella Monument Valley; la loro telefonata d’addio è un altro esempio bello e originale dell’umorismo di McDonagh.

Beppe Musicco

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