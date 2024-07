Arrivato in Italia a una decina di mesi di distanza dall’uscita nelle sale di gran parte del resto del mondo, When Evil Lurks è il secondo lungometraggio (dopo l’ottimo Aterrados) e di fatto la terza incursione nel cinema – considerando anche un mediometraggio nell’acclamata antologia horror Satanic Hispanics – del sottovalutatissimo regista e sceneggiatore argentino Damien Rugna.

Quella di When Evil Lurks è un’Argentina dove l’esistenza di demoni e possessioni è ormai riconosciuta ma dove le religioni non esistono più. Lo stato ha sviluppato protocolli per eliminare i posseduti – facilmente riconoscibili per lo stato di putrescenza in cui versano – prima che essi causino un’epidemia simile a quelle virali. In un villaggio remoto, due fratelli, Pedro (Ezequiel Rodriguez) e Jimmy (Demián Salomón), s’imbattono nel cadavere di un uomo tagliato in due. Decidono di dirigersi verso la casa più vicina, convinti che lo sconosciuto fosse diretto lì. Qui fanno una terribile scoperta: uno dei proprietari da un anno è posseduto e lo sconosciuto era in realtà un “pulitore”, un funzionario dello stato inviato per eliminarlo. Quando Pedro e Jimmy – ignorati dalla polizia – su insistenza di un ricco proprietario terriero del villaggio decidono di sbarazzarsi per conto loro del posseduto, scateneranno uno spargimento di sangue che non risparmierà nessuno.

Alla base di questo maestoso horror c’è una sorta di fantasia intellettuale dai risvolti filosofici. Rugna parte da un presupposto nietsczhiano, rielabora il concetto di morte di Dio, teorizza la fine della religione e plasma un mondo distopico – ma allo stesso tempo crudo e realistico nella messa in scena – dove la Chiesa e le religioni sono scomparse, ma esiste ancora il demonio. In When Evil Lurks la possessione demoniaca non è più qualcosa a cui si può credere o no, è un dato di fatto, un morbo che penetra in tutte le istituzioni civili e sociali, dalla famiglia alla scuola, passando per tutte le classi sociali, per i piccoli paesi e per le grandi città, senza risparmiare nessuno.

La grandezza del secondo lungometraggio di Rugna sta proprio nel contrasto tra un terrore esistenziale religioso o para-religioso connaturato all’uomo e l’assenza totale di punti di riferimento a cui aggrapparsi in una società svuotata di ogni valore, una società in putrefazione come i corpi posseduti dai demoni. E in questa rappresentazione del mondo come luogo di celate e inquietanti contraddizioni, in questa brillante e meticolosa messa in discussione dei non-valori della società moderna, sembra davvero di trovarci davanti a un film di John Carpenter. Damien Rugna, d’altronde, è un regista che evidentemente conosce e ama i maestri dell’horror classico e contemporaneo. Nella messa in scena dell’orrore putrefatto e nelle sequenze più body horror guarda a Brian Yuzna, a Takashi Miike e a David Cronenberg. Nel sottoporre il “nido” familiare a un processo di deflagrazione, inevitabile in quanto espressione di una corruzione intrinseca, sembra voler dialogare con Hereditary di Ari Aster (ormai già un classico da cui non si può prescindere quando si parla seriamente di orrore e famiglia, nonostante sia uscito solo cinque anni fa).

Anche visivamente Rugna regge il confronto con i grandi film dell’orrore degli ultimi quindici-venti anni. I verdi e i blu negli esterni della splendida fotografia (Mariano Suarez) esaltano le scenografie naturali dell’argentina rurale e il montaggio (Lionel Cornistein) contribuisce a determinare i ben calibrati cambi di ritmo che conferiscono al film un bilanciamento pressoché perfetto.

Insomma, l’autorialità della scrittura di Rugna, la cura dei movimenti di macchina e della fotografia, l’attitudine politico-filosofica irrinunciabile ma mai esasperata e una cultura del genere che prevale sempre sul facile citazionismo, rendono When Evil Lurks un’opera consigliata, se non addirittura imperdibile, per tutti gli appassionati del cinema di spavento. Un piccolo capolavoro destinato a diventare una pellicola essenziale del genere. Chi da domani realizzerà un horror demoniaco dovrà per forza di cosa passare da qui.

Giovanni Pesaresi

