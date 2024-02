Il 28 gennaio 1985, accadde qualcosa di epocale. Un supergruppo musicale, composto da 46 star internazionali, dette vita al progetto Usa for Africa e registrò di notte uno dei più grandi successi della musica pop: “We Are the World”. Il singolo – un tempo, si chiamavano così – venne realizzato con intenti benefici perché il ricavato delle vendite venne utilizzato per supportare l’Etiopia che stava affrontando una gravissima carestia. Erano anni in cui la musica si mobilitava per le causa a favore dell’africa, come fece Bob Geldof nel 1984 con il mitico Live Aid.

We Are the World – La notte che ha cambiato il pop, diretto da Bao Nguyen, racconta proprio cosa accadde negli studios A&M di Los Angeles. Il progetto fu sollecitato da Harry Belafonte, musicista e attore afroamericano fortemente impegnato nella battaglia per i diritti civili, e affidato alla produzione di Ken Kragen. Furono Lionel Ritchie e Michael Jackson a scrivere il brano e fu Ritchie, allora una delle popstar più popolari al mondo, a decidere di registrare il pezzo subito dopo la notte degli American Music Awards che vedeva presenti molti dei protagonisti nella Città degli Angeli.

Sono tante le testimonianze nel documentario. Oltre a Lionel Ritchie, vediamo intervistati Cyndi Lauper, Huey Lewis, Dionne Warwick e Bruce Springsteen (davvero un gran colpo riuscire a coinvolgerlo), tra gli altri. La notte che ha cambiato il pop è un po’ lento nella prima parte, molto descrittiva del contesto e nella spiegazione del progetto, ma cresce con il passare dei minuti quando lo spettatore ha la possibilità di vedere preziose immagini inedite dei momenti della registrazione. Quincy Jones, anche lui tra i produttori, sulla porta dello studio discografico appese un cartello: “Lasciate fuori il vostro ego”, che spiega molto bene come fosse difficile riuscire a far andare d’accordo star che spesso si detestavano ed erano rivali nella vita (ad esempio Prince si rifiutò di partecipare perché c’era Michael Jackson).

Non fu una notte facile per Jones e i produttori; fu molto complicato disporre i diversi cantanti a seconda del loro timbro di voce, così come scegliere le voci soliste ma alla fine si riuscì a trovare un quasi perfetto equilibrio sonoro e vocale. Tra i tanti momenti del documentario, ne scegliamo tre: Al Jarreau ubriaco che non riesce a cantare; Bob Dylan intimidito e molto in disparte che chiede al disponibilissimo Stevie Wonder e a Quincy Jones di dargli una mano per trovare l’intonazione giusta; il saluto e il ringraziamento finale a chi tra i protagonisti è morto, come Harry Belafonte, Michael Jackson, Tina Turner, Ken Kragen, Ray Charles o Al Jarreau.

Furono necessarie più di otto ore di lavoro per completare la registrazione e il 5 aprile 1985 più di 5.000 stazioni radiofoniche del mondo trasmisero in contemporanea la canzone.

La notte che ha cambiato il pop è un documentario che piacerà sicuramente a chi ha vissuto in diretta quel fenomeno musicale (oltre 20 milioni di copie vendute), un lavoro nostalgico che speriamo possa interessare anche alle nuove generazioni. Disponibile su Netflix.

