La paura degli aerei attanaglia Anna Bettini detta Annabì, un’attrice italiana molto popolare e amata che potrebbe aspirare anche al successo internazionale, se si decidesse a superare la fobia del volo. Anche l’occasione della sua vita, un film diretto dal regista coreano del momento, si sgretola miseramente per la paura di volare; e con lo smacco di essere rimpiazzata – per opera della sua stessa agente – dall’odiata collega Elena Sofia Ricci (nei panni di sé stessa…). AnnaBi è così costretta a interpretare ancora la quinta stagione di “Eroi della Finanza”, una serie tv action che, se le ha dato la popolarità, l’ha anche decisamente stancata. Ma quando l’amata figlia Serena viene accettata dalla prestigiosa università americana di Stanford, in California, si apre l’angoscioso dilemma: accompagnarla, come vorrebbe, o lasciarla andare solo con il padre? Aspettare i suoi auspicati ritorni a Roma o tenere di perderla per sempre? Quel che non ha potuto il desiderio di una carriera di livello mondiale, potrebbe ottenerlo il suo amore materno: AnnaBì si iscrive infatti a un corso della compagnia di bandiera (che coproduce il film…), pensato proprio per chi ha paura di volare e tenuto da un comandante esperto e da una psicologa specializzata. Insieme a lei un gruppo variegato di terrorizzati dal volo: dal dentista che vuole ritrovare il suo grande amore in Messico, alla giovane che vorrebbe rivedere i suoi amati cani in Australia, dall’agricoltore ricco che finalmente vuole conoscere il mondo a una ragazza insicura nonché scatenata fan dell’attrice, fino al celebre critico cinematografico, acido e odioso, che la detesta e la considera il peggio della fiction spazzatura… Riuscirà con questi improbabili compagni di avventura a superare la sua fobia per il volo?

Esordio alla regia per Margherita Buy che si ritaglia il ruolo della protagonista interpretando un’attrice con le sue stesse caratteristiche umane e con la sua dichiarata fobia del volo. Volare è un film dichiaratamente autoironico e credibile nella costruzione del suo personaggio così simile alla vera Buy, divertente e a tratti irresistibile con le sue battute intinte di understatement (quando la figlia le chiede perché non si trova un fidanzato, lei risponde: «Ma no… perché, poverino?»), a volte AnnaBì scivola nella macchietta, come pure rischiano di esserlo altri personaggi. Se sono belli i duetti con la propria agente (Anna Bonaiuto) e con il padre (un grande Massimo De Frankovich), molto meno centrati sono alcuni dei caratteri degli altri “fobici”: convincono la “fan” Giulia Michelini e l’odioso critico Pietro Ragusa (e si vede anche l’amico regista Giuseppe Piccioni, nel ruolo del capo del centro estetico), molto meno lo sono gli altri cui non si dà vero spazio mantenendoli allo stato di “figurine” accessorie, essendo tutto concentrato sulla protagonista, sulle sue parole e sulle sue manie.

Ma il problema è soprattutto che lo spunto iniziale non riesce a sostenere tutto il film. E per quanto ci facciano simpatia la protagonista e le sue paturnie paurose, a un certo punto ci siamo stancati di aspettare che il film decolli e sbuffiamo. Un po’ come quando si attende a lungo in aeroporto che un veivolo arrivi. E se poi il parente tanto atteso ti travolge di ansia e di parole su quanto ha sofferto nel viaggio, non vedi l’ora di tornare a casa. Quanto ai film cui AnnaBì ha rinunciato, non riusciamo a biasimare chi puntava sull’irresistibile Elena Sofia Ricci…

Antonio Autieri

