Ci abbiamo messo un po’, perché volevamo partire con una proposta minimamente credibile ma il campo è davvero sterminato. Però, dopo la prima puntata sul DRAMMA, non potevamo non dedicare la seconda puntata del nostro percorso per generi VISIONI DOC a quello più richiesto dai lettori: il FILM PER FAMIGLIE, sempre pescando dalle varie piattaforme gratuite (Rai Play e Mediaset Play, che però su questo campo puntano soprattutto sui prodotti televisivi del loro catalogo) e a pagamento: Netflix, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Rakuten, senza contare Sky. In qualche caso riusciamo anche a indicavi dove poterli trovare, ma occorre sempre verificare sulla relativa piattaforma. La grande novità di questi giorni è però l’arrivo di Disney Plus, che in questo campo la fa ovviamente da padrone. Tra i cataloghi Pixar, Marvel e Star Wars c’è già tantissima roba, ma in realtà il colosso propone il meglio dei film per bambini e per ragazzi della sua storia (i classici dell’animazione Disney, da Biancaneve a Il re leone, e poi fino a Frozen), i suoi film live, veri cult degli anni 60 e 70 (come F.B.I. operazione gatto o Herbie un maggiolino tutto matto). Come per l’articolo/elenco sulla scuola, l’impegno – e la speranza, tempo permettendo… – è di aggiornare progressivamente questa piccola “guida”. Magari con strumenti ad hoc su cui stiamo riflettendo.

Qui, intanto, anticipiamo alcune scelte di titoli da vedere tutti insieme in famiglia. Ma sempre guardando, in realtà, alle età: spesso si sente dire che un film è “per tutti”, e a volte anche a noi è capitato di definire un film così. Ma tale definizione deve poter riguardare anche ai bambini in età prescolare, fascia d’età su cui in genere siamo molto protettivi: in passato abbondavano nel nostro sito i “per tutti”, che via via stiamo spesso modificando; molti film di animazione attuale – apparentemente innocui – possono non essere consigliabili a quell’età. Ma i nostri sono semplici suggerimenti, da “calare” nella realtà sempre differente di ogni bambino o ragazzo, che ogni famiglia deve utilizzare in maniera elastica e consapevole: guardate quindi bene l’elenco a seguire, diviso, per fascia d’età, ma tenendo conto di queste premesse.

In queste righe che precedono l’elenco anticipiamo, anche stavolta, alcuni titoli. Partiamo dalla fascia prescolare. E da un piccolo grande film di animazione: Shaun, vita da pecora – Il film (Chili, Google Play, Rakuten, Timvision). Nato nel 2007 per la televisione dalla fervida fantasia di Tim Park, il personaggio di Shaun è quello di un’astuta pecora che trascorre allegramente il suo tempo con il gregge e con Bitzer, cane da pastore amante della musica e della siesta. Il tutto nel pascolo di un fattore estremamente miope e che non si rende conto dell’acume degli animali della fattoria. Gag, ritmo, citazioni, trovate di ogni genere e anche spunti semplici ma non banali (come l’aiuto reciproco e l’amicizia disinteressata), in un modo piacevole e comprensibile anche per bambini piccoli e pure esilarante per i grandi. Il tutto come una volta, ovvero come le comiche del muto: Shaun ha molto da dire, ma lo fa senza proferire parola (al massimo, insieme alle altre “colleghe”, si mette a belare).

Se passiamo alla fascia “da sei anni”, molto più noto e visto è Big Hero 6 (Chili, Google Play, Infinity, Rakuten, Timvision): Hiro Hamada è un ragazzino geniale e sfrontato, che vede i suoi progetti andare in fumo per un incendio che gli causerà anche una dolorosa perdita. Ma la vita gli regalerà l’amicizia con uno stranissimo robot panciuto, e occasioni per imparare molto dal dolore e dalla possibilità di aiutare gli altri. Davvero una gran bella sorpresa, cosa non scontata essendo un film Disney tratto da un fumetto Marvel: quindi con tutte le aspettative “commerciali” di questi due brand.

Se della nostra passione per la Pixar, soprattutto quella del primo periodo, sapete tutto e potete trovare nell’elenco e sul sito numerosi spunti, forse saprete che altrettanto è l’amore di noi “sentieristi” per lo Studio Ghibli giapponese, cui la Pixar ha sempre guardato come modello. Oltre ai tanti film diretti dal suo “boss” Hayao Miyazaki ce n’è uno di cui il maestro scrisse solo la sceneggiatura ma che è un vero gioiello: Arietty – Il mondo segreto sotto il pavimento (Netflix), diretto dal il giovane debuttante Hiromasa Yonebayashi (lo consigliamo dagli 8 anni). La storia di un’imprevedibile amicizia tra “diversi”, entrambi dalla vita precaria: Arrietty, ragazzina di una famiglia di minuscole creature che vivono nel sottosuolo, e Sho, un coetaneo umano che è malato di cuore. Un capolavoro, tratto da racconti della scrittrice britannica Mary Norton, per eleganza del disegno e per profondità di racconto; capace di dire con semplicità cose bellissime sull’amicizia, sull’attenzione all’altro, sulla vita.

Meno noto è lo splendido Kubo e la spada magica (Google Play, Infinity Tv), che proponiamo dagli 11 anni in su. Kubo è un ragazzino con un solo occhio, sveglio e intraprendente, che intrattiene la gente del suo villaggio facendo il cantastorie. Provvisto di un potere magico ereditato dalla sua famiglia, apprende storie dalla madre malata. Ma il passato oscuro della loro famiglia diventerà fonte di pericoli, contro cui Kubo dovrà combattere. Un film prodotto dalla americana Laika, che guarda con rispetto alla tradizione giapponese cui si rifà la storia anche dal punto di vista visivo ed estetico, con un grande messaggio sulle proprie radici e sul perdono. Se passiamo dall’animazione ai film per ragazzi “con attori” – tra i tanti che potremmo citare, alcuni ne trovate in elenco – un grande classico anni 80 è Stand by me (Netflix, Amazon Prime, Chili, iTunes, Rakuten), dal romanzo di Stephen King. L’avventura che unisce quattro amici in una calda e decisiva estate della loro vita, è esemplificativa di dinamiche della crescita (la paura e la necessità di combatterla, l’amicizia come chiave di affronto dei rispettivi dolori, la speranza per il futuro e il timore che sia una delusione). Molto bella la storia e bravissimi i giovani interpreti (tra cui il povero River Phoenix), con una chiusa affidata a una battuta finale umanamente terribile che non ci ha mai convinto ma che non riesce a rovinare un bellissimo film.

Passando alla fascia adolescenziale, dai 14 anni, è sempre degli anni 80 il cult Ladyhawke (Chili, Google Play, Infinity, Rakuten, Timvision). In un Medioevo francese dai contorni imprecisati (anche se il film è stato girato in vari luoghi italiani), un uomo e una donna che si amano sono vittime di un sortilegio che li vede diventare a turno animali; quando lei in forma umana lui è un lupo, di notte, e quando lui torna uomo lei diventa un falco. Un ragazzo si troverà sulla loro strada e cercherà di aiutarli a sconfiggere la maledizione e l’uomo malvagio che li vuole tenere divisi.

Di genere completamente diverso e ormai, ahinoi, dimenticata è l’anomala commedia western di fine anni 70 Scusi, dov’è il West? (Timvision), diretto dal grande Robert Aldrich qui al suo penultimo film. Fantastica l’accoppiata formata da un Gene Wilder in forma strepitosa e da un Harrison Ford che sembra Han Solo nel vecchio West. Wilder è un rabbino polacco arrivato in America, che deve attraversare per raggiungere San Francisco dove lo aspetta una comunità ebraica. Ingenuo e mite, finisce in fretta nei guai da cui lo aiuta – suo malgrado – un ladro scorbutico e rozzo ma che non riesce a mollarlo al suo destino. Alla strana coppia ne succederanno di tutti i colori.

La fascia “dai 16 anni in su” è ancora più vasta, anzi sterminata: ma cerchiamo qui di proporre a giovani film da vedere insieme alle famiglie o comunque utili per la loro crescita. Tra i tanti, segnaliamo qui uno dei meno noti: il sorprendente Quel fantastico peggior anno della mia vita (Chili, Google Play, iTunes, Rakuten, Timvision), un curioso mix di commedia per teen ager, con un inizio quasi demenziale, e “cancer movie” su un ragazzo costretto dalla madre a far compagnia a una coetanea malata. Il duo diventa subito un terzetto con un simpatico amico aspirante regista (ci sono parecchie e divertenti citazioni), in una storia davvero rischiosa che il regista Alfonso Gómez-Rejón conduce con intelligenza e originalità, quasi da Wes Anderson “minore”. Una sorprendente commedia che non dimentica il dramma che racconta, fino all’epilogo commovente ma non ricattatorio.

Antonio Autieri

(ha collaborato Letizia Cilea)

Altri film per famiglie “imperdibili o consigliati”, su varie piattaforme, in qualche caso con il link alle nostre recensioni (in neretto quelli citati nell’articolo introduttivo):

DA 3 ANNI

Altrimenti ci arrabbiamo

Baby Boss

Biancaneve e i sette nani (1937)

Cars

Cenerentola (animazione, 1950)

Dumbo (1941)

I Croods

Il libro della giungla (animazione, 1967)

Gli Aristogatti

Goool

Kung fu Panda (Amazon Prime Video)

La carica dei 101 (1961)

La spada nella roccia

Lilli e il vagabondo

Mary Poppins

Monsters & Co.

Ortone e il mondo dei Chi

Pinocchio (animazione, 1940)

Ratatouille

Robin Hood (animazione, 1973)

Shaun – Vita da pecora

Toy Story – Il mondo dei giocattoli

Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa

DA 6 ANNI

Aladdin (animazione, 1992)

Alla ricerca di Nemo

Alla ricerca di Dory (Youtube, Google Play, Disney+)

Big Hero 6

Bug’s Life

Cattivissimo me

Cronache di Narnia: Il leone, la strega e l’armadio

Dragon Trainer

Dragon Trainer 2

F.B.I. operazione gatto

Frozen

Herbie un maggiolino tutto matto

Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi

Il mago di Oz (Netflix)

Il monello

Kung Fu Panda 2

La bella e la bestia (animazione, 1991)

La sirenetta

Le 12 fatiche di Asterix (Amazon Prime Video)

Le avventure di Pinocchio (serie tv, 1972)

Le follie dell’imperatore

Lego Movie

Lilo & Stitch

Megamind

Natyvity

Paddington

Paddington 2

Ponyo sulla scogliera

Ralph Spacca Internet

Ralph Spaccatutto

Ratatouille

Ribelle – The Brave

Spirit (Netflix)

Tata Matilda e il grande botto (Netflix)

Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi

Toy Story 3

Toy Story 4

Up

Wall-e

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (Netflix)

DA 8 ANNI

Ant-Man

Ant-Man 2

Arietty – Il mondo segreto sotto il pavimento (Netflix)

Cattivissimo me (Amazon Prime Video)

Cattivissimo me 2 (Amazon Prime Video)

Cenerentola

E.T. – L’extraterrestre

GGG – Il grande gigante gentile

Hugo Cabret (Amazon Prime Video)

I Goonies (Netflix)

I racconti di Parvana – The Breadwinner

Il castello nel cielo (Netflix)

Il cowboy col velo da sposa

Il gigante di ferro

Kiki – Consegne a domicilio (Netflix)

La città incantata (Netflix)

La mia vita da zucchina

La partita perfetta

La sposa cadavere

La storia della principessa splendente (Netflix)

La storia infinita (Netflix)

La vita è meravigliosa

Mars Attacks

Nightmare before Christmas

Piccoli brividi (Youtube, Google Play)

Pirati (Amazon Prime Video)

Porco rosso (Netflix)

Ribelle – The Brave

School of Rock

Sette spose per sette fratelli

Shazam!

Sole a catinelle

Spider Man – Un nuovo universo

Spiderwick: Le cronache (Amazon Prime Video)

The Karate Kid – Per vincere domani (Netflix)

Zootropolis

DA 11 ANNI

Alla ricerca della pietra verde

Chi ha incastrato Roger Rabbit? (Disney+)

Fantastic Mr. Fox (Amazon Prime Video)

Grosso guaio a China Town

Guardiani della galassia (Google Play, Disney+, Youtube)

I Kill Giants (Netflix)

Il mio vicino Totoro

Il ragazzo che diventerà re (Google Play, Youtube)

Il Signore degli anelli – trilogia (Amazon Prime Video)

Il viaggio di Amelie (Amazon Prime Video)

Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta (Netflix)

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (Netflix)

Indiana Jones e l’ultima crociata (Netflix)

Inside Out (Google Play, Youtube)

Jumanji: Benvenuti nella jungla (Netflix)

Jurassic Park I – II – III (Netflix)

Kubo e la spada magica (Infinity Tv)

Jumanji (1995)

Les Choristes

L’isola dei cani

L’uomo senza volto

Monsieur Lazhar

Rango

Ready Player One

Ritorno al futuro I – II – III (Amazon Prime Video)

Senna (doc)

Stand by me (Netflix, Amazon Prime, Chili, iTunes, Rakuten)



The Truman Show (Netflix)

DA 14 ANNI

A qualcuno piace caldo

A.I. – Intelligenza artificiale (Amazon Prime Video)

About a Boy

Anna dei miracoli

Arrivederci ragazzi

Banana (Rai Play)

Cinderella Man

Edward Mani di Forbice (Netflix)

Forrest Gump (Netflix)

Frankenstein Junior

Gifted – Il dono del talento (Youtube, Google Play)

I sogni segreti di Walter Mitty

L’uomo che vide l’infinito (Netflix)

Ladyhawke

La famiglia Addams (Amazon Prime Video)

La stanza delle meraviglie – Wonderstruck (Amazon Prime Video)

Le Mans ’66

Little Miss Sunshine

Man of Steel (Amazon Prime Video)

Ricomincio da capo

Scusi, dov’è il West?

Si alza il vento

Sing Street

Stanlio e Ollio

Thor: Ragnarok (Netflix)

Trash

DA 16 ANNI

17 anni (e come uscirne vivi) (Netflix)

50 e 50 (Netflix)

A Beautiful Mind (Netflix)

Alla ricerca della felicità (Netflix)

Arrival

Baby Driver (Netflix)

Batman di Tim Burton

Batman – Trilogia Christopher Nolan

Casomai

Cast Away (Amazon Prime Video)

Contact

Cosa piove dal cielo?

Father & Son

Heat – La sfida (Amazon Prime Video)

I figli degli uomini

Les Misérables – musical (Amazon Prime Video)

Il curioso caso di Benjamin Button (Netflix)

Il Grinta

Il lato positivo (Netflix)

Il mio amico Eric

Il Padrino I – II – III (Amazon Prime Video)

Il talento di Mr. Ripley (Netflix)

In un mondo migliore

Inception

Interstellar (Netflix)

Juno

L’appartamento

La battaglia di Hacksaw Ridge

La La Land (Google Play, Youtube)

La truffa dei Logan

Lady Bird (Amazon Prime Video)

La Passione

Lars e una ragazza tutta sua

Lion (Netflix)

Memento

Non lasciarmi

Once

Paradiso amaro

Piccole donne

Quei bravi ragazzi (Amazon Prime Video)

Quel fantastico peggior anno della mia vita (Chili, Google Play, iTunes, Rakuten, Timvision, Youtube)

Questione di tempo (Google Play, Youtube)

Room (Amazon Prime Video)

Senza lasciare traccia

Spanglish

Still Life

The Blind Side (Netflix)

The Family Man

The Prestige

The Social Network (Netflix)

The Teacher

The Tree of Life

Will Hunting – Genio ribelle (Netflix)