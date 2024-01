Sidonie Perceval (Isabelle Huppert) è una scrittrice che sembra avere un oscuro presentimento, o forse è solo un capogiro, all’idea di staccarsi da terra e intraprendere un volo di molte ore per arrivare dall’altra parte della Terra, in Giappone. Di lei non sappiamo ancora niente quando la vediamo all’aeroporto di Parigi esitare di fronte al nastro trasportatore che sta per impossessarsi della sua valigia. Ma, anche se viaggia da sola, scopriremo che Sidonie è ovunque accompagnata dal fantasma del defunto marito (anche se lei stessa lo scoprirà solo in Giappone). Sidonie è una donna organizzata, razionale, di buon senso. Veste impeccabilmente, è puntuale, ma ha anche una vita interiore ricca e prolifica, che nutre i suoi romanzi e che condivide coi lettori che le hanno attribuito un grande successo in patria e all’estero. Il suo editore giapponese (Tsuyoshi Ihara, già in Lettere da Iwo Jima di Eastwood), che si chiama Mizoguchi come il grande regista, la aspetta di persona al suo arrivo in aeroporto per scortarla lungo tutto il tour che la aspetta.

Ma nel paese del Sol Levante, grazie a una natura costantemente legata alla poesia, il tempo sembra interrompere il suo corso apposta per Sidonie, presentandole il fantasma del marito (August Diehl), che solo lei può vedere. Sul momento terrorizzata dall’apparizione che le si rivolge e le parla tranquillamente, la donna viene tranquillizzata dall’editore/accompagnatore: in Giappone, secondo la tradizione shintoista, i morti non sono mai veramente morti, per cui la comparsa del marito non deve apparirle come un segno di pazzia. Così la presenza del fantasma porta Sidonie ad abbandonarsi alle bellezze del paese e a scoprire una nuova felicità.

La regista Élise Girard, presentando il suo film alle “Giornate degli Autori” a Venezia 2023, ha detto di essersi ispirata a un vecchio film di Joseph Mankiewicz, Il fantasma e la signora Muir, per scrivere un film sul rapporto tra chi è qui e chi non lo è più. La Huppert la aiuta manifestando un’irreprensibile eleganza in ogni inquadratura, bilanciando perfettamente impassibilità e reazioni comiche di fronte all’inaspettato, aiutata anche da una fotografia che senza fatica approfitta dei colori e della grazia raffinata dei panorami giapponesi.

Beppe Musicco

