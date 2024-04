In Vengeance Ben Manalowitz, giornalista e autore di un podcast, viaggia da New York al Texas occidentale per indagare sulla morte di una ragazza che ha frequentato. Il suo scopo iniziale, però, è quello di avere nuovo materiale per le sue trasmissioni…

Uscito alla chetichella nel settembre 2022, Vengeance – che potremmo definire dramedy gialla o black comedy – è l’esordio alla regia di B.J.Novak, apprezzato interprete della serie The Office che qui si ritaglia il ruolo del protagonista Ben. Il suo è un personaggio perfettamente integrato a New York; intellettuale, gran conquistatore di ragazze con cui però non ha mai relazioni serie e con l’inevitabile complesso di superiorità verso gli altri americani. Quando viene coinvolto da Ty (Body Holbrook), fratello di Abby, la ragazza morta, si trasferisce in Texas con lo scopo soprattutto di sfruttare la situazione per avere nuovo materiale giornalistico da realizzare attorno a questo caso. Vengeance racconta l’incontro-scontro tra questi due mondi molto diversi, New York da una parte e Texas dall’altra, che non hanno niente in comune; il film è infatti la raffigurazione in chiave da commedia gialla, di un’America divisa, forse irrimediabilmente. Ma non solo. L’evolversi della storia e le indagini che Ben porta avanti per scoprire come e perché Abby sia morta, gli offrono l’occasione per crescere e maturare come persona; nella famiglia di Abby trova sì un ambiente completamente diverso dal suo (Ben non andrebbe mai in un pub a ballare country rock ed è forse da anni che non fa un pranzo insieme alla sua famiglia) ma anche valori e un’umanità inaspettata. Da loro, soprattutto dalla madre della ragazza, impara ad avere uno sguardo diverso sulle persone. Un’avventura e una missione iniziata quasi per gioco, si trasformano in qualcosa di molto serio per Ben, come dimostra il finale sorprendente e forse troppo spiazzante che rappresenta per lui un nuovo inizio.

Novak si dimostra bravo a confezionare un film dalla sceneggiatura brillante che si lascia vedere con la giusta dose di suspance e rivela abili doti anche nel guidare gli attori tra cui spicca Ashton Kutcher nei panni dell’ambiguo dj e produttore discografico Quinten Sellers. Una buona opera prima cui speriamo ne seguano altre. Il film è disponibile su Prime Video.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube