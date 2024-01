Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Un colpo di fortuna – Coupe de Chance, 50° film di Woody Allen, è stato votato dal pubblico con un immeritato 38,8° di voto.

Lunedì 15 gennaio 2024 la Febbre presenta Ferrari, film drammatico di Michael Mann, con Adam Driver e Penelope Cruz, che racconta alcuni mesi molto critici della vita di Enzo Ferrari. «Driver», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «nonostante il fisico molto più atletico di quello del noto Commendatore rappresenta un uomo dal carattere non facile, ma dalla incrollabile determinazione. Tra volate e sorpassi al limite, le Ferrari iscritte alla Mille Miglia del 1957 corrono per la vittoria, personale e di un uomo che ha scommesso tutto quello che aveva sulla certezza di essere il migliore. Una bella ricostruzione di un periodo in cui la vita stessa dei piloti passava in secondo piano rispetto all’importanza di arrivare primi».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato). Quindi, è il momento di rinnovare o sottoscrivere la tessera 2024 di Sentieri del Cinema! Alla Febbre si potrà usare ancora fino al 31 gennaio la tessera 2023, dopo non sarà più possibile usufruire della sconto senza la nuova tessera.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 15 gennaio 2024 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

Attenzione. Dal 22 gennaio 2024 la Febbre raddoppia a Merlata Bloom. La nostra rassegna sarà presente anche presso il Notorious Cinemas di Merlata Bloom a Milano, con le stesse modalità e gli stessi orari della sede storica del Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni.

Il prossimo appuntamento con La Febbre: lunedì 22 gennaio 2024: One Life di James Hawes, con Anthony Hopkins ed Helena Bonham Carter, la storia vera di Sir Nicholas Winton, che nei mesi precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale salvò da morte certa 669 bambini profughi. In programma sia a Sesto San Giovanni che al nuovo Notorious Merlata Bloom.