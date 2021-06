La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che da otto anni ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo La vita straordinaria di David Copperfield che ha ottenuto un buon 39,2 di voto dal nostro pubblico – lunedì 5 luglio 2021 alle ore 21 presenta The Father – Nulla è come sembra , con uno strepitoso Anthony Hopkins che per questa interpretazione ha vinto l’Oscar come Miglior attore protagonista (il secondo, a quasi trent’anni da quello per Il silenzio degli innocenti). Nel cast anche Olivia Colman, Imogen Poots, Olivia Williams e Rufus Sewell. Il film sarà proiettato anche in versione originale.

Il racconto dell’esperienza della senilità attraverso un viaggio nella mente di un anziano malato di demenza.

«The Father – Nulla è come sembra », scrive Letizia Cilea nella sua recensione, «affronta il tema della senilità costruendo un dramma senza trama che prende la forma di una vera e propria esplorazione emotiva: il film ci immerge infatti nella mente spaesata del malato, e invece di osservare gli effetti del suo deterioramento ce ne fa vivere l’esperienza, dolorosa e psicologicamente devastante, senza risparmiarci nulla. Gli eventi cui noi assistiamo sono nient’altro che la proiezione di ricordi, paure e desideri che Anthony allucina di continuo, ambientandoli negli spazi di una casa ormai ridotta a palcoscenico per la sua mente.

La vita passata e quella presente si confondono, la realtà diventa un puzzle da ricostruire cui sembra però mancare sempre un pezzo. A condividere questo sgomento troviamo lo spettatore stesso, che non può non farsi coinvolgere da una scrittura cesellata nei minimi dettagli e dalle interpretazioni magistrali degli attori protagonisti: padrone della scena è un Anthony Hopkins mai così bravo, una prova che gli è valsa l’Oscar come Miglior attore protagonista nell’ultima stagione».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili).

La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 5 luglio alle ore 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Tali misure, che prevedono anche tra le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la capienza delle sale al 50%.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 12 luglio con la commedia francese I profumi di Madame Walberg e infine il 19 luglio con Un altro giro di Thomas Vinteberg.

Attenzione. Conservate i biglietti per partecipare al Premio Fedeltà finale!

