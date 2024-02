Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Il ragazzo e l’airone, il grande ritorno alla regia del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki, è stato votato dal pubblico con un buon 39,7° di gradimento. Lunedì 5 febbraio 2024 la Febbre presenta Anatomia di una caduta di Justine Triet, candidato a cinque premi Oscar e già vincitore di numerosi premi, tra cui Palma d’oro a Cannes, Golden Globe al miglior film straniero e cinque European Film Awards. Sandra, una scrittrice di successo, è sospettata di aver ucciso il marito Samuel e mandata a processo. «Il nuovo film di Justine Triet», scrive Stefano Radice, nella sua recensione, «è un legal movie-thriller che fa della sceneggiatura uno dei suoi punti di forza. Al centro dell’attenzione c’è la figura di Sandra, magistralmente impersonata da Sandra Hülle, una donna che, scena dopo scena, scopriamo avere una personalità ambigua, complessa e forse manipolatrice. L’abilità dello sceneggiatore Arthur Harari è proprio quella di avere scritto un personaggio che dall’inizio alla fine del racconto pone allo spettatore molti interrogativi: è credibile quello che Sandra racconta all’avvocato e al pubblico ministero sulla morte del marito? È tutta la verità? Nasconde qualcosa? È colpevole o innocente?».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato). Quindi, è il momento di rinnovare o sottoscrivere la tessera 2024 di Sentieri del Cinema!

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 5 febbraio 2024 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca e presso il nuovo Notorious Cinemas Merlata Bloom a Milano.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

I prossimi appuntamenti con La Febbre, in programma a Sesto San Giovanni e al nuovo Notorious Merlata Bloom: Il 12 febbraio, il caso del momento ovvero Perfect Days di Wim Wenders, tornato al successo che mancava ai suoi film dopo tanti anni con una poetica storia ambientata in Giappone. E ancora, il 19 febbraio, Foglie al vento di Aki Kaurismäki che racconta una tenerissima storia d’amore, candidato a numerosi premi internazionali (Golden Globe, European Film Awards), e il 26 febbraio, Povere creature! di Yorgos Lanthimos, Leone d’oro alla Mostra di Venezia, vincitore di due Golden Globe tra cui per il miglior film di genere commedia e candidato a 11 premi Oscar 2024.