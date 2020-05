Continua il nostro percorso nel mondo delle serie televisive.

The Mandolorian (Disney+) 1 Stagione (8 x 40′) dal 2019

creata da Jon Favreau

regia di Jon Favreau, Bryce Dallas Howard,Taika Waititi

con Pedro Pascal, Gina Carano e Nick Nolte

In una galassia lontana lontana, l’Impero è crollato per mano di Luke Skywalker, ma la pace della Nuova Repubblica non è ancora giunta in tutti gli angoli dell’universo. The Mandalorian è la prima serie spin off dell’universo di Star Wars, disponibile sulla piattaforma Disney+, da poco arrivata in Italia, e la storia si colloca subito dopo la trilogia originale degli anni 70 e molto prima dell’ultima (dimenticabile) saga cinematografica.

Il Madaloriano – di lui non conosciamo né volto né nome– è il migliore cacciatore di taglie del sistema, senza scrupoli e dal passato misterioso.

Un giorno un ex generale dell’Impero galattico gli affida una strana missione che cambierà per sempre la vita e le convinzioni del Mandaloriano; il nuovo bersaglio infatti non è un pericoloso ricercato, ma una creatura innocente che i nemici della Repubblica sembrano voler utilizzare a scopi militari. Questa adorabile essere – certamente uno dei punti di forza della serie – costringerà il cacciatore di taglie a prendere una decisione inaspettata che lo porterà in fuga nei più remoti angoli dell’universo. Sulla sua strada il guerriero incontrerà ex generali dell’impero, amici guerrieri e misteriose razze aliene ed esplorerà pianeti esotici, alcuni sconosciuti e altri celebri scenari alla saga originale.

Al timone dell’operazione c’è il tuttofare Disney John Favreau, regista (la saga di Iron Man, Il re Leone, Il Libro della Giungla) e attore (è Candy nell’universo Marvel) che qua è creatore della serie, sceneggiatore e regista del Pilot, affiancato da alcune altre colonne portanti del mondo Disney come Dave Filoni (creatore della Serie animata Star Wars Clone Wars) e Taika Watiki (Thor Ragnarok).

La serie è in linea con gli spin off cinetografici della saga Rogue One e Solo, che avevano già raccontato scenari inediti dell’universo di Star Wars collegandosi solo in parte alla saga degli Skywalker e dimostrando così le potenzialità di questo mondo ancora tutto da esplorare.

Questi spin off in quanto tali hanno potuto esprimere una freschezza e libertà narrativa giocando con quello che è l’impianto originale del mondo di George Lucas e ottenendo risultati spettacolari e fanciullescamente avventurosi.

Questo The Mandalorian non fa eccezione. Ha il ritmo e la leggerezza di un film d’avventure, a metà tra il western classico americano, il racconto di frontiera alla John Ford e il film di Samurai. L’universo di Star Wars è un’accozzaglia postmoderna di immaginari e dinamiche avventurose e anche in questa serie sia la trama sia il personaggio strizzano l’occhio a film me Sentieri Selvaggi e In nome di Dio di Ford e alla serie di manga e poi di film di samourai Long Wolf and Club. La grandezza di questo universo sta proprio in questo, nella capacità di mischiare con leggerezza e divertimento (purtroppo assente nella nuova trilogia cinematografica) i generi e gli sterotipi del cinema del passato creando un pastiche incredibilmente nuovo e gustoso.

Chi ama i grandi classici e la saga di Star Wars godrà del gioco di rimescolamento, mentre il pubblico neofita – anche i più piccoli – sarà allo stesso modo entusiasta di avventurarsi in questi scenari intergalattici insieme al tenebroso Mandaloriano, il guerriero misterioso che nasconde un cuore da eroe.

Per chi ha amato Star Wars (ovviamente), soprattutto la trilogia originale.

Riccardo Copreni e Claudia Munarin