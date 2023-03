La storia di Uno di noi inizia nel Montana, nel 1961. L’ex sceriffo in pensione George Blackledge e la moglie Margaret, perdono in un tragico incidente a cavallo il figlio James. La nuora Lorna si risposa con il prepotente Donnie Weboy, che porta lei e il piccolo Jerry dalla sua famiglia in Dakota. George e Margaret partono quindi verso Gladstone con lo scopo di riportare a casa la donna e il bambino.

Uscito sul grande schermo a fine luglio 2021 quando i cinema erano riaperti da poche settimane tra mille difficoltà, è disponibile ora su Prime Video il film di Thomas Bezucha che ha riadattato il romanzo di Larry Watson del 2013. Uno di noi è di fatto un western ambientato durante un periodo storico fondamentale per gli Stati Uniti con la presidenza Kennedy, ma di questi grandi cambiamenti nelle pianure e nei ranch del Montana e del Dakota non si ha traccia. Il film è la storia del dramma di una famiglia che perde il figlio e che non riesce a superare il trauma, soprattutto nella figura di Margaret (Diane Lane). Il desiderio di partire per riportare a casa l’amato nipote e la nuora è soltanto il modo di tenere viva la memoria del figlio. Ne è perfettamente consapevole George – un sontuoso Kevin Costner che regge il film con poche battute e sguardi da cowboy consumato – che asseconda la moglie, fino a farle capire che deve lasciarsi alle spalle il ricordo del figlio e andare avanti. Non per niente il titolo originale del film è Let Him Go, “lascialo andare”, molto più efficace del titolo italiano che non dice molto. Va sottolineato che, essendo questo l’argomento centrale del film, non è reso con la forza e l’intensità che si potrebbe immaginare.

Uno di noi però è anche un western con il confronto duro e drammatico con la famiglia Wellboy guidata da Blanche, una donna determinata e senza scrupoli impersonata molto bene da Lesley Manville, attrice molto versatile apprezzata ne Il fino nascosto e La signora Harris va a Parigi. Finale apocalittico e un po’ sopra le righe, che ricorda i film di Tarantino. Rimane sullo sfondo il tema dei nativi americani e del loro sradicamento, nell’incontro e nel confronto tra George e Margaret con il giovane Peter (BooBoo Stewart). Uno di noi, che al cinema è passato inosservato, è un film onesto che in una versione casalinga trova la sua collocazione giusta.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema