La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Il collezionista di carte (votato dal nostro pubblico con un buon 38,7), lunedì 27 settembre 2021 alle ore 21 presenta Qui rido io di Mario Martone con uno strepitoso Toni Servillo nel ruolo di Eduardo Scarpetta, grande figura e innovatore del teatro italiano, di cui il film racconta successi personali, vicende familiari e momenti di sconforto.

«Qui rido io», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «grazie a un cast che lavora all’unisono, alle splendide scenografie, alla ricostruzione minuziosa degli ambienti del tempo, è un grandioso omaggio di Mario Martone all’arte teatrale e alla tradizione napoletana, con la sua grandezza e le sue contraddizioni, e che soprattutto permette di comprendere le radici della famiglia De Filippo e del suo contributo al teatro e a tutto lo spettacolo del ’900».

