Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Manodopera, toccante film d’animazione di Alain Ughetto che ha raccontato in modo divertente e poetico la storia della sua famiglia piemontese, emigrata in Francia a inizio ‘900, ha ricevuto dal pubblico un ottimo 39,9° di voto.

Lunedì 27 novembre 2023 la Febbre presenta C’è ancora domani, opera prima da regista di Paola Cortellesi e grande successo del momento. Delia è una moglie e madre alle prese con una vita difficile, complicata dalle violenze subite dal marito. Un sogno, però, la può riscattare. «Promettente esordio alla regia per Paola Cortellesi», scrive Stefano Radice nella sua recensione, «che si ritaglia anche il ruolo di Delia – con un film che, pur ambientato nell’immediato dopoguerra – parla di violenza sulle donne, patriarcato e sopraffazioni che esistevano allora come drammaticamente esistono anche ora. Cortellesi e i suoi collaboratori curano molto i dettagli del film: dagli ambienti popolari della Roma anni 40 ai vestiti e alla parlata molto romanesca, e confezionano un film anche elegante con la scelta molto autoriale del bianco e nero. Paola Cortellesi come sempre è molto brava nell’interpretazione; sa alternare bene toni ed espressioni da commedia con quelli più drammatici. Altrettanto in parte è Valerio Mastandrea nel ruolo di questo padre-padrone lui stesso succube degli “insegnamenti” del padre Ottorino, Giorgio Colangeli, senza che questo però possa giustificare i suoi comportamenti violenti».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ricordiamo che prosegue la campagna tesseramento 2023 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ma nel periodo finale anno la proponiamo eccezionalmente a 5 euro. È valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, multiplex Centro Sarca e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 27 novembre 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online ).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.