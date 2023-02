Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Lunedì scorso Anche io, film a sfondo sociale di Maria Schrader sugli abusi sessuali a Hollywood, con due bravissime Carey Mulligan e Zoe Kazan ha ricevuto dal pubblico un ottimo 40° di voto.

Ora, lunedì 20 febbraio 2023 la Febbre presenta Il primo giorno della mia vita, intenso dramma di Paolo Genovese con un grande cast italiano su cui spiccano Toni Servillo, Margherita Buy e Valerio Mastandrea.

Un uomo misterioso entra nelle vite di Napoleone, Arianna, Emilia e Daniele. Che cosa hanno in comune? «Con Il primo giorno della mia vita», scrive Stefano Radice nella sua recensione, «Paolo Genovese porta sullo schermo il suo romanzo omonimo del 2018, nell’intento di raccontare – come da lui stesso dichiarato – storie di seconde possibilità che la vita può regalare se le sappiamo cogliere. Un film dall’intento ottimistico e propositivo con un cast molto ricco che Paolo Genovese dimostra di saper dirigere con bravura e che vede la presenza di Margherita Buy, Sara Serraiocco, Valerio Mastandrea Gabriele Cristini. E ancora Giorgio Tirabassi, Elena Lietti e Vittoria Puccini».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone, almeno per le prime settimane dell’anno.

È aperta la campagna tesseramento 2023!

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 20 febbraio 2023 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.



I prossimi film della Febbre: Il 27 febbraio Tár di Todd Field con una grande Cate Blanchett nei panni della famosa direttrice d’orchestra Lydia Tár. Il 6 marzo The Son, secondo capitolo della trilogia della famiglia di Florian Zeller con Hugh Jackman e il 13 marzo Gli spiriti dell’isola, candidato a nove premi Oscar.