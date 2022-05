La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo C’mon C’mon (votato dal nostro pubblico con un buon 39°) lunedì 9 maggio 2022 presenta La promessa – Il prezzo del potere di Thomas Kruithof con la grande Isabelle Huppert.

Clémence è la sindaca di una cittadina della periferia parigina, che cerca di risolvere i problemi del suo elettorato, costituito principalmente da immigrati. «La promessa», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «ha il merito di non annoiare, nonostante un argomento che potrebbe presto diventare didascalico e moralizzante. Ma il regista Thomas Kruithof riesce a restituire nello spazio di un film il concetto del primato della politica nella vita dei cittadini. Probabilmente tutti quelli che pensano che i politici siano inutili dovrebbero vedere questo film, che non cerca di abbellire questo ambiente, ma che offre una visione imparziale e piuttosto corretta di cosa sia lavorare per il bene comune».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Conservate i biglietti delle singole proiezioni: al termine della stagione assegneremo i premi Fedeltà.

L’appuntamento è per lunedì 9 maggio 2022 alle 21.00, presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Per accedere al cinema non è più necessario il Super Green Pass ma rimane l’obbligo di mascherina FFP2 correttamente indossata.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto).



La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 16 maggio con la commedia Il ritratto del duca di Roger Michell, poi il 23 maggio con la commedia nera sul cinema Finale a sorpresa di Mariano Cohn e Gastón Duprat, infine il 30 maggio il sequel Downton Abbey 2 – Una nuova era, con i personaggi e gli attori resi celebri dall’omonima serie tv.

