La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Dream Horse (votato dal nostro pubblico con un buon 39,5), lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 21 presenta Dune, il kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve, interpretato tra gli altri da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård.

La famiglia Atreides in lotta per la conquista del proprio posto nello spazio nel nuovo riadattamento del libro di Frank Herbert.

«Scenari magnificenti, fughe al cardiopalma e combattimenti all’ultimo sangue», scrive Letizia Cilea nella sua recensione, «dettano il ritmo di Dune per offrire allo spettatore un’esperienza visiva rivoluzionaria. Lo sforzo tecnico è innegabilmente notevole, la struttura narrativa è dinamica e ben equilibrata nei tempi. Villeneuve intrattiene in modo intelligente e senza mai perdere il ritmo del racconto».

Ė possibile vedere il film anche in versione originale.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Quelle del 2020 sono prorogate per tutto il 2021, essendo state poco utilizzate per le chiusura dovute alla pandemia.

La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Conservate i biglietti delle singole proiezioni: al termine della stagione assegneremo i premi Fedeltà.

L’appuntamento è per lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Per accedere al cinema è necessario il Green Pass e permane l’obbligo di mascherina e di distanziamento fisico.

In considerazione delle misure anti Covid è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Tali misure, che prevedono anche tra le altre cose l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, riducono infatti la capienza delle sale al 50%.

Qui è possibilescaricare la scheda del film.



La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 18 ottobre 2021 con La ragazza di Stillwater, film diretto da Tom McCarthy con un intenso Matt Damon.