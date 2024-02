Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Per i tesserati di Sentieri del Cinema è previsto l’ingresso scontato nei Notorious Cinemas.

Senza pubblicità prima dell’inizio del film.

Lunedì 12 febbraio 2024 la Febbre presenta Perfect Days, di Wim Wenders, tornato al successo che mancava ai suoi film dopo tanti anni con una poetica storia ambientata in Giappone e candidato all’Oscar. Il film racconta l’apparente vita monotona di un umile lavoratore nella Tokyo contemporanea. «Wim Wenders», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «punta alla semplicità, seguendo un uomo di mezza età che vive da solo, Hirayama (Yakusho Kôji), mentre trascorre la sua giornata: dopo essersi svegliato piega con calma il suo futon, annaffia le piantine del suo piccolo appartamento, si mette la tuta e col furgoncino inizia il suo lavoro, pulire i gabinetti pubblici di Tokyo. Nelle pause fotografa alberi, ascolta rock americano, legge classici della letteratura e assapora i comuni istanti della giornata. Attraverso l’umiltà di Hirayama, Wenders cerca di realizzare un film che si concentri su piccoli momenti della vita di un uomo. Perfect Days si muove sulla sottile linea che separa il commovente dallo sdolcinato; Wenders potrebbe rappresentare Hirayama come un uomo modesto che sa stare al suo posto, come quei ricchi ipocriti che dicono di invidiare i poveri perché vivono nel mondo reale».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Il prezzo del biglietto è di 5 €, 4 € per i nostri tesserati (+ 1 € se acquistato on line o prenotato). Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

Quindi, è il momento di rinnovare o sottoscrivere la tessera 2024 di Sentieri del Cinema!

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 12 febbraio 2024 alle 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni e presso il nuovo Notorious Cinemas Merlata Bloom a Milano.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per evitare di disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Notorious Cinemas Sesto San Giovanni. Via Milanese, 1 – 20099 Sesto San Giovanni MI, al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca. Metropolitana M5, fermata Bignami.

Notorious Cinemas Merlata Bloom. Via Daimler, 61, 20151 Milano. Metropolitana M1, Molino Dorino. Bus 35, via Pasolini R11 e R1, in direzione Comasina; fermata via Pasolini R11, in direzione Molino Dorino fermata. Navetta da Molino Dorino.

I prossimi appuntamenti con La Febbre, in programma a Sesto San Giovanni e al nuovo Notorious Merlata Bloom: il 19 febbraio, Foglie al vento di Aki Kaurismäki che racconta una tenerissima storia d’amore, candidato a numerosi premi internazionali (Golden Globe, European Film Awards), e il 26 febbraio, Povere creature! (anche in v.o.) di Yorgos Lanthimos, Leone d’oro alla Mostra di Venezia, vincitore di due Golden Globe tra cui per il miglior film di genere commedia e candidato a 11 premi Oscar 2024. Seguiranno: il 4 marzo, Past Lives di Celine Song (due nominations agli Oscar, per il miglior film e per la miglior sceneggiatura); l’11 marzo, The Holdovers – Lezioni di vita (anche v.o.) di Alexander Payne, 5 candidature agli Oscar tra cui per il miglior film; l’18 marzo: recupero di Anatomia di una caduta di Justine Triest a Sesto (mentre a Merlata replicheremo il doc Enzo Jannacci); 25 marzo, The Old Oak di Ken Loach.