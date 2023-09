Una commedia pericolosa vede come protagonista Maurilio Fattardi, guardia di una importante catena di grandi magazzini, con il sogno di diventare agente segreto. Questa sua passione lo porta a spiare i condomini del palazzo in cui vive, tra cui anche Rita, una bella e malinconica hostess. Proprio monitorando l’appartamento della donna, Maurilio – che si fa chiamare agente Mao – assiste a quello che gli sembra un omicidio. Le cose non stanno proprio così ma, insieme a Rita, Fattardi si troverà coinvolto in una indagine dai mille risvolti…

Diretta da Alessandro Pondi – già regista del dimenticabile School of mafia – Una commedia pericolosa è invece una gradevole e spensierata spy story gialla che potrebbe tranquillamente trovare spazio nelle library delle piattaforme ma che si gusta anche al cinema. Alla base del racconto c’è una sceneggiatura articolata e ben scritta che regge bene la trama misteriosa che sottende al film; tra tradimenti da vendicare e strozzini da pagare, scena dopo scena si aggiungono nuovi personaggi e tasselli che rendono più intricata la soluzione. Essendo un giallo non sveliamo ovviamente nulla sui colpevoli del misfatto ma possiamo dire che tra Enrico Brignano (Maurilio) e Gabriella Pession (Rita), c’è un buon feeling; a nostro avviso è soprattutto quest’ultima, che non recitava per il grande schermo da Se son rose di Leonardo Pieraccioni del 2018, a essere spigliata e a suo agio nei panni della hostess mentre Brignano insiste un po’ troppo su espressioni e mimiche da cabarettista più che da attore cinematografico. Brava come sempre Paola Minaccioni, qui nel ruolo di Francesca, una dark lady molto particolare… Una commedia pericolosa ha sullo sfondo film quali Manatthan Murder Mistery ma, senza essere a quel livello, si fa vedere e ci fa sorridere senza aver la pretesa di inventare niente di nuovo (e senza volgarità).

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema