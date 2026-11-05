Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che dal 2012 ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, in collaborazione con Notorious Cinemas.



Lunedì 2 novembre La Febbre del Lunedì Sera L’hangar rosso ha ottenuto dal pubblico un ottimo 40,4° di gradimento, che lo colloca al vertice della nostra classifica.

Lunedì 9 novembre La Febbre del Lunedì Sera presenta L’estranea, una donna si presenta a casa di sua figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto anni fa con un’estranea. Di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. «L’estranea», scrive Letizia Cilea nella sua recensione, «costruisce un racconto circolare e pone lo spettatore al centro di un labirinto mentale alimentato da un materiale umano complesso e con il quale non è sempre facile fare i conti: le relazioni famigliari, più nello specifico quella tra madre e figli, dove secondo gli archetipi più antichi la forma d’amore più arcaico si mescola con il perturbante per generare cura, affetto e protezione, ma anche coercizione, violenza e morte. Ma il film di Strippoli si nutre anche di tante altre sfumature, grazie a una sceneggiatura stratificata e complessa, scritta a quattro mani con Salvatore De Chirico, che ci assorbe lentamente nella sua spirale, passando da un registro all’altro senza alcuna forzatura o manierismo». In effetti nel film di Strippoli, scelto come rappresentante per l’Italia ai prossimi Oscar, si passa dalla risata acre a un’analisi spietata della borghesia di provincia dei primi anni 2000, «il tutto pervaso da una patina di oscurità perenne che contrasta, anche fotograficamente, la brillantezza dell’estate pugliese e che – come sempre accade nel grande cinema horror – sta lì a ricordarci come la catastrofe incomba inesorabile».

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere un biglietto omaggio per due persone con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

L’appuntamento è per lunedì 9 novembre alle 21.00 al Notorious Cinemas Sesto San Giovanni, presso il Centro Sarca.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo o, meglio ancora, prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera, per avere diritto allo sconto dovete pagare in cassa e non online).

Per non disturbare gli altri spettatori suggeriamo di entrare in sala non oltre l’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.



Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.



Prosegue il tesseramento 2026 .

La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida per tutto il 2026 (la potete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca e Merlata Bloom e alla Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 7,50 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato) dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica il prezzo per i tesserati è di 8,50 euro (+ prenotazione). Per La Febbre del Lunedì Sera, la tessera consente l’ingresso a 4 euro al posto di 5 euro (+ 1 euro con acquistato o prenotazione on line) presso il multisala Notorious Cinemas di Sesto San Giovanni (Centro Sarca).

Scaricate qui il modulo di iscrizione e consegnatelo compilato all’incaricato di Sentieri del Cinema per ottenere subito la tessera.

Rinnovare o sottoscrivere la tessera 2026 di Sentieri del Cinema, conviene!

I prossimi appuntamenti con Sentieri del Cinema

La Febbre del Lunedì Sera – Notorious Cinemas di Centro Sarca

Lunedì 16 novembre: Ragione e sentimento. Elinor e Marianne, due sorelle con visioni molto diverse della vita, riscoprono l’equilibrio tra ragione e sentimento grazie ad amori inaspettati. Tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen, regia di Georgia Oakley con Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Fiona Shaw, George McKay.

Pomeriggio al Gloria – Multisala Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 Milano, mercoledì 15.30

Mercoledì 11 novembre: Tony – Diario di un giovane cuoco. Regia di Matt Johnson, con Antonio Banderas e Dominic Sessa.

Mercoledì 18 novembre: Il bene comune di e con Rocco Papaleo e Vanessa Scalera, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo.

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