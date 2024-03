È decisamente spaesato il maestro Michele Cortese (Antonio Albanese) quando arriva nei pressi di Rupe, paesino della Marsica abruzzese dove ha chiesto il trasferimento, stufo delle vessazioni nelle scuole della periferia romana. Uno spaesamento del tutto legittimo per uno che è partito in giacchetta e mocassini, e si trova nel bel mezzo di una bufera di neve, con la batteria dell’auto completamente scarica e intorno gli ululati dei lupi. Per fortuna arriva in soccorso la vicepreside Agnese (Virginia Raffaele), che lo salva dall’assideramento e lo porta a conoscere la sua nuova classe: sette bambini tra prima, terza e quinta elementare. La scarsa natalità è anche la spada di Damocle che pende sulla scuola (intitolata a Cesidio Gentile detto “Jurico” poeta pastore abruzzese di fine ‘800): se i tre di quinta se ne vanno, occorre trovare dei sostituti, o l’istituto dovrà chiudere, per la gioia del preside della scuola del paese vicino (da cui l’istituto di Rupe dipende), che così si porterebbe via anche gli alunni rimasti.

Animato dalle migliori intenzioni, Albanese deve però passare da un bagno di umiltà: cercare di adeguarsi alla vita (non semplice) di un luogo abbarbicato tra i monti, abbandonare le pretese antropologiche con le quali vorrebbe insegnare agli abitanti del paese la bellezza del rimanere in un posto da cui molti vorrebbero andarsene, cercare anche di immedesimarsi nella mentalità montanara degli abitanti e del loro dialetto che gli risulta quasi incomprensibile.

Albanese (già al quinto film con Milani, tra cui Grazie ragazzi e Come un gatto in tangenziale) e la Raffaele sono bravi e credibili nel rendere la tenacia degli insegnanti e la loro campagna in stile “guerrilla marketing” per procacciare, costi quel che costi, nuovi alunni, non importa di quale nazionalità. Gli abitanti dell’immaginario paese di Rupe (nella realtà, Opi, presso Pescasseroli) sono interpretati con grande naturalezza da abruzzesi non professionisti. La sceneggiatura, sempre dello stesso Milani, specie nel finale avrebbe bisogno di qualche svolazzo in meno sulla fauna locale e un po’ più di realismo, ma è evidente l’affetto del regista, che della regione è originario, che si trasmette nel desiderio che la gente non debba andarsene da luoghi così belli e ricchi di tradizione.

Beppe Musicco

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtub