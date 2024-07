Una palestra ampia e silenziosa, un esteso macchinario robotico dalla voce umanoide e Giovanni Storti. Le prime immagini del cortometraggio 154, scritto e diretto da Andrea Sbarbaro e dal “nostro” Riccardo Copreni (“firma” del nostro sito con le sue recensioni e curatore di cineforum), suscitano un immediato interesse e lasciano certamente alcuni punti interrogativi. Uno fra tutti: cosa ci fa un attore come Storti, così lontano dal solito set da film comico (accompagnato dai mitici Aldo e Giacomo), circondato da fili e ingranaggi in un’atmosfera fantascientifica? Ma andiamo con ordine …

154, Weshorts original prodotto da Eclettica e in concorso al Giffoni Film Festival, è un film sull’intelligenza artificiale, o meglio, lo è diventato. I due giovani registi, che già da tempo lavorano insieme in Eclettica e sono ora colleghi a Sky, sono partiti da un’idea molto semplice: un film di fantascienza. Anzi, ancora più essenziale: un film con un robot. «Per anni – spiegano i due autori – la cinematografia degli androidi ci ha regalato immagini ben precise, per cui ormai siamo abituati agli evoluti ammassi di ferraglia dall’aspetto semi-umano; ma che cos’è il robot adesso? L’intelligenza artificiale o AI è il tema principale degli ultimi tempi, che trascende il campo della tecnologia avanzata e arriva fin dentro la nostra quotidianità, per aiutarci, sì, ma anche per imparare».

È così che la macchina 154, chiamata più semplicemente “Isa”, si muove all’interno del corto: imparando, come fosse una bambina. A una bambina, però, occorre un insegnante ed è qui che entra in campo Giovanni, maestro d’asilo, con il compito di educarla proprio come se fosse umana. A spiegargli come c’è Greta, che non vediamo mai, ma sentiamo sempre, dal momento che la sua voce sarà usata per creare anche quella di Isa. Per 7 giorni Giovanni parla, suona, spiega e si comporta proprio come farebbe con qualsiasi altro bambino, rispondendo alle continue domande dell’ingranaggio. Col passare del tempo, però, il

lato emotivo di Isa si fa sempre più insistente fino a mettere in crisi il suo stesso maestro, che pian piano sembra diventare quasi un padre.

Con una fantascienza “all’italiana” 154 apre le questioni più urgenti del nostro oggi e naviga in un’atmosfera inquietante che però non nasconde un velo di ironia. Giovanni Storti è certamente la chiave di questo sottile umorismo. Apparentemente fuori luogo, l’attore è invece perfettamente inserito nella trama, anche e soprattutto perché è proprio intorno a lui che Copreni e Sbarbaro hanno scritto il film, tanto che se non avesse accettato il ruolo, questo oggi non esisterebbe. Al suo fianco, Giulia Bellu, attrice e content-creator, è un’imprevista e piacevole sorpresa: abituata sui social a imitare il doppiaggio forzato di alcuni film, dona l’impressione perfetta di un androide che simula la voce umana, ma non la possiede mai del tutto.

Interessante, inquietante, inaspettato, 154 apre uno squarcio su un mondo immaginario che diventa sempre più realtà, dove la macchina non è più solo supporto, ma, come sottolineano i registi, desidera sostituirsi al pensiero umano e imitarlo. La domanda è: può davvero farlo?

Maddalena Villa

Nella foto grande: Giovanni Storti sul set con Riccardo Copreni

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube